ФБР пришли с обысками к пророссийскому политологу Саймсу

Агенты Федерального бюро расследований США начали проводить обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу и телеведущему Дмитрию Саймсу, в штате Вирджиния. Об этом сообщает пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро.
«ФБР провело санкционированную судом правоохранительную деятельность. У нас больше нет комментариев, поскольку расследование продолжается», — говорится в тексте сообщения, его приводит «Лента.ру». Местные жители рассказали, что правоохранительные органы пришли в поместье Patria и в несколько этапов на грузовиках с прицепами вывезли предметы.
Дмитрий Саймс, эксперт по России и долгое время был руководителем Центра национальных интересов, был связан с президентской кампанией и администрацией Дональда Трампа. Он также с 2018 года ведет ток-шоу на Первом канале России. Ранее его имя фигурировало в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, но в докладе Мюллера не было подтверждено его участие в связях между кампанией Трампа и Россией.
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