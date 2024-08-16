ФБР пришли с обысками к пророссийскому политологу Саймсу

ФБР провели обыск в поместье ведущего Дмитрия Саймса
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Агенты ФБР проводят обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу Дмитрию Саймсу
Агенты ФБР проводят обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу Дмитрию Саймсу Фото:

Агенты Федерального бюро расследований США начали проводить обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу и телеведущему Дмитрию Саймсу, в штате Вирджиния. Об этом сообщает пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро.

«ФБР провело санкционированную судом правоохранительную деятельность. У нас больше нет комментариев, поскольку расследование продолжается», — говорится в тексте сообщения, его приводит «Лента.ру». Местные жители рассказали, что правоохранительные органы пришли в поместье Patria и в несколько этапов на грузовиках с прицепами вывезли предметы.

Дмитрий Саймс, эксперт по России и долгое время был руководителем Центра национальных интересов, был связан с президентской кампанией и администрацией Дональда Трампа. Он также с 2018 года ведет ток-шоу на Первом канале России. Ранее его имя фигурировало в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, но в докладе Мюллера не было подтверждено его участие в связях между кампанией Трампа и Россией. 

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Агенты Федерального бюро расследований США начали проводить обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу и телеведущему Дмитрию Саймсу, в штате Вирджиния. Об этом сообщает пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро. «ФБР провело санкционированную судом правоохранительную деятельность. У нас больше нет комментариев, поскольку расследование продолжается», — говорится в тексте сообщения, его приводит «Лента.ру». Местные жители рассказали, что правоохранительные органы пришли в поместье Patria и в несколько этапов на грузовиках с прицепами вывезли предметы. Дмитрий Саймс, эксперт по России и долгое время был руководителем Центра национальных интересов, был связан с президентской кампанией и администрацией Дональда Трампа. Он также с 2018 года ведет ток-шоу на Первом канале России. Ранее его имя фигурировало в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, но в докладе Мюллера не было подтверждено его участие в связях между кампанией Трампа и Россией. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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