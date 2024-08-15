Депутат думы из ХМАО предложил запретить мигрантам работать курьерами

Координатор регионального отделения партии ЛДПР в ХМАО Евгений Данников предложил запретить мигрантам работать курьерами. Он направил письмо со своим предложением врио губернатора Югры Руслану Кухаруку.
«Координатор ХМРО ЛДПР Евгений Данников направил письмо временно исполняющему обязанности губернатора Югры Руслану Кухаруку с предложением продлить срок действия ранее принятого постановления „Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности“ на 2025 год и включить в сферу запрета деятельности для мигрантов курьерские услуги по доставке», — сообщил сайт ЛДПР в ХМАО.
Он считает, что трудоустройство мигрантов ведет к росту преступности в регионе. Для подтверждения своих выводов Данников приводит статистику: «в 2023 году количество совершенных преступлений иностранными гражданами увеличилось до 21,8 тысяч, что на 75% больше, чем за 2022 год». Отрицательно сказывается трудоустройство мигрантов, по мнению лидера ЛДПР, на благосостоянии местного населения, поскольку работодатели предпочитают принимать на работу иностранцев из-за низких зарплат.
Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют расширить список сфер деятельности, в которых нельзя работать мигрантам. Иностранцам, хотят запретить заниматься уходом за детьми, ремонтировать бытовую технику, обувь, мебель и часы с ювелирными изделиями.
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