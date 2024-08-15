15 августа 2024

Из пермского аэропорта задерживается вылет трех рейсов

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Данных о времени задержки рейсов пока нет
Данных о времени задержки рейсов пока нет Фото:

Из аэропорта «Большое Савино» в Перми задерживается вылет трех рейсов. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта.

«Задерживается вылет двух рейсов в Санкт-Петербург и в Шарм-эль-Шейх. Внутренние рейсы должны были вылететь в половине шестого утра. Рейс в Египет был назначен на восемь утра. Время задержки на табло не указано», — следует из данных онлайн-табло.

Также задерживаются два прибывающих рейса. Один из них из Москвы, второй — из Египта. 

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Из аэропорта «Большое Савино» в Перми задерживается вылет трех рейсов. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта. «Задерживается вылет двух рейсов в Санкт-Петербург и в Шарм-эль-Шейх. Внутренние рейсы должны были вылететь в половине шестого утра. Рейс в Египет был назначен на восемь утра. Время задержки на табло не указано», — следует из данных онлайн-табло. Также задерживаются два прибывающих рейса. Один из них из Москвы, второй — из Египта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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