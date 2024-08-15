Из пермского аэропорта задерживается вылет трех рейсов

Данных о времени задержки рейсов пока нет
Из аэропорта «Большое Савино» в Перми задерживается вылет трех рейсов. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта.
«Задерживается вылет двух рейсов в Санкт-Петербург и в Шарм-эль-Шейх. Внутренние рейсы должны были вылететь в половине шестого утра. Рейс в Египет был назначен на восемь утра. Время задержки на табло не указано», — следует из данных онлайн-табло.
Также задерживаются два прибывающих рейса. Один из них из Москвы, второй — из Египта.
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