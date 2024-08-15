Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительный рейс между Тюменью и Салехардом

Самолет "Ямала" вылетит из Тюмени 17 августа
Авиакомпания «Ямал» объявила о продаже билетов на дополнительный рейс «Тюмень — Салехард». Вылет состоится 17 августа, об этом представители компании сообщили в социальных сетях.
«17.08.2024: рейс 9810 „Тюмень — Салехард“. Вылет из Тюмени в 07:05», — сообщили в официальной группе авиакомпании «Ямал» в VK.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что Ямальский авиаперевозчик открыл продажу на осенние и зимние рейсы. Расписание на другие маршруты будут открыты до конца лета.
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