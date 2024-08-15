15 августа 2024

Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительный рейс между Тюменью и Салехардом

Ямальская авиакомпания продает билеты на дополнительный рейс в Салехард
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет "Ямала" вылетит из Тюмени 17 августа
Самолет "Ямала" вылетит из Тюмени 17 августа Фото:

Авиакомпания «Ямал» объявила о продаже билетов на дополнительный рейс «Тюмень — Салехард». Вылет состоится 17 августа, об этом представители компании сообщили в социальных сетях.

«17.08.2024: рейс 9810 „Тюмень — Салехард“. Вылет из Тюмени в 07:05», — сообщили в официальной группе авиакомпании «Ямал» в VK.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что Ямальский авиаперевозчик открыл продажу на осенние и зимние рейсы. Расписание на другие маршруты будут открыты до конца лета.

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Авиакомпания «Ямал» объявила о продаже билетов на дополнительный рейс «Тюмень — Салехард». Вылет состоится 17 августа, об этом представители компании сообщили в социальных сетях. «17.08.2024: рейс 9810 „Тюмень — Салехард“. Вылет из Тюмени в 07:05», — сообщили в официальной группе авиакомпании «Ямал» в VK. Ранее редакция URA.RU сообщила, что Ямальский авиаперевозчик открыл продажу на осенние и зимние рейсы. Расписание на другие маршруты будут открыты до конца лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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