15 августа 2024

В Перми под окнами многоэтажки обнаружен труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место обнаружения тела погибшего выехали сотрудники полиции
На место обнаружения тела погибшего выехали сотрудники полиции Фото:

В Индустриальном районе Перми в дворе многоэтажного дома обнаружен труп. Фотографию с места гибели пермяка очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

«Мертвый мужчина на ул. Декабристов, 33», — подписал автор поста. На фотографии видно, что неподалеку от него стоит карета скорой помощи.

В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в полицию поступило сообщение о погибшем мужчине. На место выехали правоохранители. Известно, что погибшему был 51 год.

На место выехали медики и сотрудники полиции
На место выехали медики и сотрудники полиции
Фото:

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В Индустриальном районе Перми в дворе многоэтажного дома обнаружен труп. Фотографию с места гибели пермяка очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Мертвый мужчина на ул. Декабристов, 33», — подписал автор поста. На фотографии видно, что неподалеку от него стоит карета скорой помощи. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в полицию поступило сообщение о погибшем мужчине. На место выехали правоохранители. Известно, что погибшему был 51 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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