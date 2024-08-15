На место обнаружения тела погибшего выехали сотрудники полиции
В Индустриальном районе Перми в дворе многоэтажного дома обнаружен труп. Фотографию с места гибели пермяка очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
«Мертвый мужчина на ул. Декабристов, 33», — подписал автор поста. На фотографии видно, что неподалеку от него стоит карета скорой помощи.
В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в полицию поступило сообщение о погибшем мужчине. На место выехали правоохранители. Известно, что погибшему был 51 год.
На место выехали медики и сотрудники полиции
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!