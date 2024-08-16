Раскрыты потери ВСУ в Курской области

Уничтожены мобильные группы ВСУ, пытающиеся проникнуть вглубь Курской области

16 августа 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Мобильные группы пытались проникнуть вглубь Курской области Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Мобильные группы ВСУ пытались проникнуть вглубь Курской области, они были уничтожены. За сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 220 человек в Курской области. Информацию сообщили в Минобороны России. «Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 военных и 19 единиц бронетехники», — передали информацию в оборонном ведомстве. По данным Минобороны, были уничтожены мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь региона. Всего с момента вторжения в российский регион уничтожено 2 860 украинских военных, 41 танк и 40 БТР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобильные группы ВСУ пытались проникнуть вглубь Курской области, они были уничтожены. За сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 220 человек в Курской области. Информацию сообщили в Минобороны России. «Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 военных и 19 единиц бронетехники», — передали информацию в оборонном ведомстве. По данным Минобороны, были уничтожены мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь региона. Всего с момента вторжения в российский регион уничтожено 2 860 украинских военных, 41 танк и 40 БТР.