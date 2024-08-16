Вооруженные силовики оцепили модный клуб в центре Екатеринбурга. Фото

В центре Екатеринбурга вооруженные приставы съехались к Bla Bla Bar
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев в Литературном квартале. Екатеринбург , фссп, судебные приставы, федеральная служба судебных приставов
ГУ ФССП поделится информацией позже Фото:

Вооруженные приставы в бронежилетах вечером 16 августа съехались к Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Бар опечатали по решению суда. Возле входа стоит машина приставов. Одну из дверей заведения охраняют три силовика в экипировке и с оружиями.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ ФССП России по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что информация появится позже. В самом баре отметили, что заведение работает в штатном режиме и откроется сегодня в привычные 20:00.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные приставы в бронежилетах вечером 16 августа съехались к Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Бар опечатали по решению суда. Возле входа стоит машина приставов. Одну из дверей заведения охраняют три силовика в экипировке и с оружиями. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ ФССП России по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что информация появится позже. В самом баре отметили, что заведение работает в штатном режиме и откроется сегодня в привычные 20:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...