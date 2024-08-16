ГУ ФССП поделится информацией позже
Вооруженные приставы в бронежилетах вечером 16 августа съехались к Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
Бар опечатали по решению суда. Возле входа стоит машина приставов. Одну из дверей заведения охраняют три силовика в экипировке и с оружиями.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ ФССП России по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что информация появится позже. В самом баре отметили, что заведение работает в штатном режиме и откроется сегодня в привычные 20:00.
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