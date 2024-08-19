Бывший глава курганской диаспоры мог скрыться с деньгами за границей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава узбекской диаспоры в Кургане и бизнесмен Хамидулло Хайитов уехал за границу после того, как собрал деньги с членов местной общины. Сумма поборов могла достигнуть 90 млн рублей, рассказали URA.RU источники, приближенные к диаспоре.

«Экс-глава диаспоры Узбекистана в Кургане Хайитов скрылся с 90 млн рублей, которые он собрал с земляков», — сообщили источники. Где находится Хамитов в настоящее время им неизвестно. Общественную организацию «Ташкент», которую он возглавлял, будут ликвидировать.

Другие источники, наоборот, вступились за иностранца. «Хайитов уехал домой около года назад. Никакими поборами он не занимался — ему хватало денег от бизнеса. Эти слухи распускают его недоброжелатели», — пояснили редакции собеседники. Предположения о присвоение 90 миллионов были названы смешными.

Поговорить с Хайитовым не представилось возможности — его телефона нет в распоряжении редакции. Корреспондент попытался получить комментарии у главы местной диаспоры Отабека Макулова. На сообщения в соцсетях и по электронной почте ответа получено не было.

Редакция обратилась за комментариями в полицию. В ведомстве попросили выслать запрос. Ответ на него еще не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошла серия поджогов на базе одной из диаспор. Они случились на производственной базе, где Хайитов занимался лесозаготовками. Вероятными причинами были названы конфликт бизнес-интересов или противоречия внутри диаспоры.