На базе в Кургане несколько раз поджигали имущество, принадлежащее руководителю диаспоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одной из курганских баз, расположенной по улице Омской, этой осенью трижды поджигали имущество владельца, которым является руководитель диаспоры одной из стран Средней Азии в Курганской области. При этом лиц, причастных к поджогам, по прошествии полутора месяцев, полиция до сих пор не выявила, рассказали источники из лесозаготовительный сферы.

«В Кургане за последние два месяца уже третий раз поджигают базу, принадлежащую главе диаспоры <…> Лица, причастные к преступлению до сих пор не установлены», — сообщили источники в редакцию. Потерпевшие писали заявления в полицию, но результатов пока нет.

Пожары на базе, расположенной по адресу: ул. Омская, 171/3, начались в середине октября. За полтора месяца трижды пришлось тушить имущество собственника, которым является руководитель КРОО «Ташкент» и компании «Лессервис» Хамидулло Хайитов, который был назначен недавно руководителем местной диаспоры. Первый раз горели бревна, 16 октября был подожжен кран-манипулятор, а 23 ноября полностью сгорела фура и был поврежден полуприцеп. Ущерб составил более 12,5 млн рублей.

По информации источников, владельцы бизнеса считают, что поджоги совершаются целенаправленно, в ночное время. Вероятными причинами может быть конфликт интересов в бизнесе или отношения внутри диаспоры.

Редакция URA.RU обратилась в региональное УМВД с просьбой прокомментировать ситуацию, связанную с обращением и расследованием инцидентов с пожарами. В управлении сообщили, что «в производстве СУ УМВД России по г. Кургану находятся уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ „Умышленное уничтожение или повреждение имущества“, по фактам поджогов имущества, совершенных по адресу: г. Курган, ул. Омская, 171/3». Сотрудники уголовного розыска определяют круг лиц, которые могут быть причастны к поджогам.

В Кургане на улице Омской подожгли фуру на базе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также владельцы базы заявили о попытке поджога бревен в середине октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестные подожгли манипулятор на базе руководителя диаспоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU