В ХМАО ограничат движение транспорта на федеральной трассе

На дороге федерального значения Тюмень — Ханты-Мансийск 17 и 18 августа ограничат движение транспорта. Уралуправтодор сообщил URA.RU, что на участке трассы около Нефтеюганска (ХМАО) с 01:00 до 04:00 будут проводиться электромонтажные работы.
«В периоды с 01:00 до 04:00 17 и 18 августа 2024 года на автомобильной дороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, подъезд к г. Сургут км 9+230, возле города Нефтеюганск, будет ограничено движение. Планируется проведение работ по выносу сетей электроснабжения», — проинформировал Уралуправтодор.
Ранее URA.RU писало, что в западной части ХМАО из-за ремонта ограничат движение транспорта на участке федеральной дороги в Октябрьском районе, соединяющей Нягань и Приобье. Для удобства автомобилистов организовано реверсивное движение.
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