24 июля 2024

На западе ХМАО ограничат движение транспорта на федеральной трассе

На дороге ХМАО из Нягани в Приобье организуют реверсивное движение из-за ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На дороге из Нягани в Приобье организуют реверсивное движение из-за ремонта
На дороге из Нягани в Приобье организуют реверсивное движение из-за ремонта Фото:

В западной части ХМАО из-за ремонта ограничат движение транспорта на участке федеральной дороги в Октябрьском районе, соединяющей Нягань и Приобье. Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале сообщило, что для удобства автомобилистов организовано реверсивное движение. 

«В текущем году в Октябрьском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется капитальный ремонт участка с 28 по 49 км автомобильной дороги г. Нягань – пгт. Приобье. На время проведения ремонтных работ для проезда автотранспорта будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием», — сообщил Управтодор ХМАО.

Ремонт продлится до 7 октября 2026 года. Сейчас подрядчики расчищают придорожные полосы от растений. В рамках реконструкции трассы планируют заменить водопропускные трубы под дорогой, уложить новый асфальт, укрепить обочины, установить новое ограждение и дорожные знаки. На участке дороги построят площадку для отдыха автопутешественников с просторной парковкой, туалетом и беседкой.

Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь ограничили движение транспорта. Дорогу перекрывали из-за ремонта дорожного полотна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В западной части ХМАО из-за ремонта ограничат движение транспорта на участке федеральной дороги в Октябрьском районе, соединяющей Нягань и Приобье. Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале сообщило, что для удобства автомобилистов организовано реверсивное движение.  «В текущем году в Октябрьском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется капитальный ремонт участка с 28 по 49 км автомобильной дороги г. Нягань – пгт. Приобье. На время проведения ремонтных работ для проезда автотранспорта будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием», — сообщил Управтодор ХМАО. Ремонт продлится до 7 октября 2026 года. Сейчас подрядчики расчищают придорожные полосы от растений. В рамках реконструкции трассы планируют заменить водопропускные трубы под дорогой, уложить новый асфальт, укрепить обочины, установить новое ограждение и дорожные знаки. На участке дороги построят площадку для отдыха автопутешественников с просторной парковкой, туалетом и беседкой. Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь ограничили движение транспорта. Дорогу перекрывали из-за ремонта дорожного полотна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...