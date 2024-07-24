На западе ХМАО ограничат движение транспорта на федеральной трассе

В западной части ХМАО из-за ремонта ограничат движение транспорта на участке федеральной дороги в Октябрьском районе, соединяющей Нягань и Приобье. Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале сообщило, что для удобства автомобилистов организовано реверсивное движение.
«В текущем году в Октябрьском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется капитальный ремонт участка с 28 по 49 км автомобильной дороги г. Нягань – пгт. Приобье. На время проведения ремонтных работ для проезда автотранспорта будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием», — сообщил Управтодор ХМАО.
Ремонт продлится до 7 октября 2026 года. Сейчас подрядчики расчищают придорожные полосы от растений. В рамках реконструкции трассы планируют заменить водопропускные трубы под дорогой, уложить новый асфальт, укрепить обочины, установить новое ограждение и дорожные знаки. На участке дороги построят площадку для отдыха автопутешественников с просторной парковкой, туалетом и беседкой.
Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь ограничили движение транспорта. Дорогу перекрывали из-за ремонта дорожного полотна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!