Что происходит у торгового центра в Донецке, куда ударили ВСУ. Фоторепортаж

В результате удара ВСУ по Донецку загорелся ТЦ «Галактика»
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После обстрела ВСУ торгового центра в Петровском районе на место происшествия прибыли сотрудники МЧС Фото:

ТЦ «Галактика» в Петровском района Донецка подвергся обстрелу ВСУ. В здании начался пожар. Пострадали 11 человек, в том числе один подросток. Подъезд к торговому центру был затруднен из-за непрекращающихся обстрелов и активности украинских беспилотников. Фотографии «Галактики» с последствиями обстрела — в материале URA.RU.

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ТЦ «Галактика» в Петровском района Донецка подвергся обстрелу ВСУ. В здании начался пожар. Пострадали 11 человек, в том числе один подросток. Подъезд к торговому центру был затруднен из-за непрекращающихся обстрелов и активности украинских беспилотников. Фотографии «Галактики» с последствиями обстрела — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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