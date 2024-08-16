После обстрела ВСУ торгового центра в Петровском районе на место происшествия прибыли сотрудники МЧС
ТЦ «Галактика» в Петровском района Донецка подвергся обстрелу ВСУ. В здании начался пожар. Пострадали 11 человек, в том числе один подросток. Подъезд к торговому центру был затруднен из-за непрекращающихся обстрелов и активности украинских беспилотников. Фотографии «Галактики» с последствиями обстрела — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.