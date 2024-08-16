Что происходит у торгового центра в Донецке, куда ударили ВСУ. Фоторепортаж

В результате удара ВСУ по Донецку загорелся ТЦ «Галактика»

16 августа 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

После обстрела ВСУ торгового центра в Петровском районе на место происшествия прибыли сотрудники МЧС Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС ТЦ «Галактика» в Петровском района Донецка подвергся обстрелу ВСУ. В здании начался пожар. Пострадали 11 человек, в том числе один подросток. Подъезд к торговому центру был затруднен из-за непрекращающихся обстрелов и активности украинских беспилотников. Фотографии «Галактики» с последствиями обстрела — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ТЦ «Галактика» в Петровском района Донецка подвергся обстрелу ВСУ. В здании начался пожар. Пострадали 11 человек, в том числе один подросток. Подъезд к торговому центру был затруднен из-за непрекращающихся обстрелов и активности украинских беспилотников. Фотографии «Галактики» с последствиями обстрела — в материале URA.RU.