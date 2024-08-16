В Белгородской области ввели режим ЧС разного уровня

В Белгородской области введен режим ЧС разного уровня. Вследствие этого изменился размер выплат для пострадавших от ВСУ в данном районе, а также был закрыт въезд в 5 населенных пунктов, оттуда начата эвакуация. Об этом заявил глава области Вячеслав Гладков.
«На региональном и федеральном уровне приняты решения о введении в Белгородской области режима Чрезвычайной ситуации разного уровня», — сообщил Вячеслав Гладков в своем
Губернатор области заверил жителей, что власти будут восстанавливать и отстраивать поврежденное и разрушенное жилье и выплачивать компенсацию за поврежденный транспорт. Также Гладков привел следующие изменения в размере выплат:
- Единовременная выплата пострадавшим жителям — 15 тыс. руб. вместо 10 тыс. руб.;
- Выплата за частичную потерю имущества первой необходимости — 75 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб.;
- Выплата за полную потерю имущества — 150 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб.;
- За легкое ранение — 300 тыс. руб., это новый вид выплат;
- За среднее и тяжелое ранение — 600 тыс. руб. вместо 500 тыс. руб.;
- Единовременное пособие членам семей погибших мирных жителей — 3 млн. руб.;
- Частичная компенсация за аренду жилья тем, чьи дома разрушены или непригодны для проживания — 20 тыс. руб. в месяц и 40 тыс. руб. в месяц для многодетных семей.
Кроме того, глава Белгородской области сообщил о том, что с 19 августа будет закрыт въезд в пять населенных пунктов:
- село Новостроевка-Вторая (Грайворонский округ);
- поселок Совхозный (Грайворонский округ);
- поселок Доброполье (Грайворонский округ);
- поселок Казачок (Грайворонский округ);
- село Новопетровка (Валуйский округ)
Из указанных пунктов будут отселять жителей. Им помогут вывезти имущество, заключил Гладков.
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