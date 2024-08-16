В Белгородской области ввели режим ЧС разного уровня

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Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, гладков вячеслав, stock
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о повышении выплат пострадавшим от ВСУ Фото:

В Белгородской области введен режим ЧС разного уровня. Вследствие этого изменился размер выплат для пострадавших от ВСУ в данном районе, а также был закрыт въезд в 5 населенных пунктов, оттуда начата эвакуация. Об этом заявил глава области Вячеслав Гладков.

«На региональном и федеральном уровне приняты решения о введении в Белгородской области режима Чрезвычайной ситуации разного уровня», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что решение о размере выплат для жителей области принимает Оперштаб, который был создан по указу №757 президента РФ Владимира Путина в октябре 2022 года для поддержки территорий, находящихся под угрозой от ВСУ.

Губернатор области заверил жителей, что власти будут восстанавливать и отстраивать поврежденное и разрушенное жилье и выплачивать компенсацию за поврежденный транспорт. Также Гладков привел следующие изменения в размере выплат:

  • Единовременная выплата пострадавшим жителям — 15 тыс. руб. вместо 10 тыс. руб.;
  • Выплата за частичную потерю имущества первой необходимости — 75 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб.;
  • Выплата за полную потерю имущества — 150 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб.;
  • За легкое ранение — 300 тыс. руб., это новый вид выплат;
  • За среднее и тяжелое ранение — 600 тыс. руб. вместо 500 тыс. руб.;
  • Единовременное пособие членам семей погибших мирных жителей — 3 млн. руб.;
  • Частичная компенсация за аренду жилья тем, чьи дома разрушены или непригодны для проживания — 20 тыс. руб. в месяц и 40 тыс. руб. в месяц для многодетных семей.

Кроме того, глава Белгородской области сообщил о том, что с 19 августа будет закрыт въезд в пять населенных пунктов:

  • село Новостроевка-Вторая (Грайворонский округ);
  • поселок Совхозный (Грайворонский округ);
  • поселок Доброполье (Грайворонский округ);
  • поселок Казачок (Грайворонский округ);
  • село Новопетровка (Валуйский округ)

Из указанных пунктов будут отселять жителей. Им помогут вывезти имущество, заключил Гладков.

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В Белгородской области введен режим ЧС разного уровня. Вследствие этого изменился размер выплат для пострадавших от ВСУ в данном районе, а также был закрыт въезд в 5 населенных пунктов, оттуда начата эвакуация. Об этом заявил глава области Вячеслав Гладков. «На региональном и федеральном уровне приняты решения о введении в Белгородской области режима Чрезвычайной ситуации разного уровня», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что решение о размере выплат для жителей области принимает Оперштаб, который был создан по указу №757 президента РФ Владимира Путина в октябре 2022 года для поддержки территорий, находящихся под угрозой от ВСУ. Губернатор области заверил жителей, что власти будут восстанавливать и отстраивать поврежденное и разрушенное жилье и выплачивать компенсацию за поврежденный транспорт. Также Гладков привел следующие изменения в размере выплат: Кроме того, глава Белгородской области сообщил о том, что с 19 августа будет закрыт въезд в пять населенных пунктов: Из указанных пунктов будут отселять жителей. Им помогут вывезти имущество, заключил Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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