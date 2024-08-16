В Каменске-Уральском (Свердловская область) внедорожник протаранил иномарку на перекрестке. Пассажир легковушки получил травмы.
Инцидент случился у дома №23 около пересечения улиц Красногорской и Исетской из-за того, что водитель автомобиля Mitsubishi Pagero нарушил правила проезда перекрестка. «В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, а пассажир автомашины Kia Spectra мужчина, 1992 г.р., получил травмы», — сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
По данным ГАИ, водитель Mitsubishi имеет стаж управления автомобилем 35 лет и был трезвым во время аварии. Виновника происшествия привлекли к ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ: нарушение правил дорожного движения с причинением среднего вреда здоровью (часть 2 статьи 12.24) и невыполнение требований уступить дорогу (часть 2 статьи 12—13).
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