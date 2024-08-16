В Каменске-Уральском внедорожник протаранил иномарку, есть пострадавший. Фото

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Водитель внедорожника привлечен к ответственности за ДТП (архивное фото)
Водитель внедорожника привлечен к ответственности за ДТП (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) внедорожник протаранил иномарку на перекрестке. Пассажир легковушки получил травмы.

Инцидент случился у дома №23 около пересечения улиц Красногорской и Исетской из-за того, что водитель автомобиля Mitsubishi Pagero нарушил правила проезда перекрестка. «В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, а пассажир автомашины Kia Spectra мужчина, 1992 г.р., получил травмы», — сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

По данным ГАИ, водитель Mitsubishi имеет стаж управления автомобилем 35 лет и был трезвым во время аварии. Виновника происшествия привлекли к ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ: нарушение правил дорожного движения с причинением среднего вреда здоровью (часть 2 статьи 12.24) и невыполнение требований уступить дорогу (часть 2 статьи 12—13).

Последствия аварии в Каменске-Уральском
Последствия аварии в Каменске-Уральском
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) внедорожник протаранил иномарку на перекрестке. Пассажир легковушки получил травмы. Инцидент случился у дома №23 около пересечения улиц Красногорской и Исетской из-за того, что водитель автомобиля Mitsubishi Pagero нарушил правила проезда перекрестка. «В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, а пассажир автомашины Kia Spectra мужчина, 1992 г.р., получил травмы», — сообщили в пресс-службе ГИБДД города. По данным ГАИ, водитель Mitsubishi имеет стаж управления автомобилем 35 лет и был трезвым во время аварии. Виновника происшествия привлекли к ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ: нарушение правил дорожного движения с причинением среднего вреда здоровью (часть 2 статьи 12.24) и невыполнение требований уступить дорогу (часть 2 статьи 12—13).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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