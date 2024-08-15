15 августа 2024

В Нижневартовске сосед отправил девушку в больницу из-за потопа в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшая вартовчанка жалуется на головные боли, тошноту и неприятные ощущения в глазах
Пострадавшая вартовчанка жалуется на головные боли, тошноту и неприятные ощущения в глазах Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) житель дома по улице Северная, 3 распылил перцовый баллончик по всему этажу подъезда, пока там стояли люди. Это произошло из-за того, что в доме начал протекать стояк. Одна из соседей отправилась в больницу на машине скорой помощи, рассказала URA.RU родственница пострадавшей на условиях анонимности.

«Мы воюем с управляющей компанией, потому что там квартиры периодически подтапливает, но они умеют только смесители менять. Вот и сейчас стояк подтекать начал… Он кричал на весь подъезд, вот они и вышли, а потом он распылил перцовый баллончик по всей площадке… Из-за этого она уехала на скорой», — поделился источник.

Соседи вызвали полицию, чтобы разобраться с этим инцидентом. Пострадавшей же уже провели осмотр. Сейчас она испытывает головные боли, тошноту и неприятные ощущения в глазах.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) житель дома по улице Северная, 3 распылил перцовый баллончик по всему этажу подъезда, пока там стояли люди. Это произошло из-за того, что в доме начал протекать стояк. Одна из соседей отправилась в больницу на машине скорой помощи, рассказала URA.RU родственница пострадавшей на условиях анонимности. «Мы воюем с управляющей компанией, потому что там квартиры периодически подтапливает, но они умеют только смесители менять. Вот и сейчас стояк подтекать начал… Он кричал на весь подъезд, вот они и вышли, а потом он распылил перцовый баллончик по всей площадке… Из-за этого она уехала на скорой», — поделился источник. Соседи вызвали полицию, чтобы разобраться с этим инцидентом. Пострадавшей же уже провели осмотр. Сейчас она испытывает головные боли, тошноту и неприятные ощущения в глазах. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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