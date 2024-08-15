В Нижневартовске сосед отправил девушку в больницу из-за потопа в квартире

В Нижневартовске (ХМАО) житель дома по улице Северная, 3 распылил перцовый баллончик по всему этажу подъезда, пока там стояли люди. Это произошло из-за того, что в доме начал протекать стояк. Одна из соседей отправилась в больницу на машине скорой помощи, рассказала URA.RU родственница пострадавшей на условиях анонимности.
«Мы воюем с управляющей компанией, потому что там квартиры периодически подтапливает, но они умеют только смесители менять. Вот и сейчас стояк подтекать начал… Он кричал на весь подъезд, вот они и вышли, а потом он распылил перцовый баллончик по всей площадке… Из-за этого она уехала на скорой», — поделился источник.
Соседи вызвали полицию, чтобы разобраться с этим инцидентом. Пострадавшей же уже провели осмотр. Сейчас она испытывает головные боли, тошноту и неприятные ощущения в глазах.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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