Захарова разоблачила ложь в репортаже Rai из Курской области

Итальянские журналисты гостелерадиокомпании Rai исказили факты при освещении событий в Курской области, которая подверглась атаке ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Прочитали те якобы репортажи, которые они [итальянские журналисты] делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. То есть, черное называлось белым, а белое называлось черным», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
В связи с инцидентом, МИД РФ вызвало посла Италии в Москве для выражения протеста. Ранее сообщалось, что журналисты Rai незаконно проникли в Курскую область для съемок репортажей о нападениях ВСУ.
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