16 августа 2024

Захарова разоблачила ложь в репортаже Rai из Курской области

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Захарова раскритиковала итальянских журналистов
Захарова раскритиковала итальянских журналистов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Итальянские журналисты гостелерадиокомпании Rai исказили факты при освещении событий в Курской области, которая подверглась атаке ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прочитали те якобы репортажи, которые они [итальянские журналисты] делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. То есть, черное называлось белым, а белое называлось черным», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

В связи с инцидентом, МИД РФ вызвало посла Италии в Москве для выражения протеста. Ранее сообщалось, что журналисты Rai незаконно проникли в Курскую область для съемок репортажей о нападениях ВСУ.

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Итальянские журналисты гостелерадиокомпании Rai исказили факты при освещении событий в Курской области, которая подверглась атаке ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Прочитали те якобы репортажи, которые они [итальянские журналисты] делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. То есть, черное называлось белым, а белое называлось черным», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». В связи с инцидентом, МИД РФ вызвало посла Италии в Москве для выражения протеста. Ранее сообщалось, что журналисты Rai незаконно проникли в Курскую область для съемок репортажей о нападениях ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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