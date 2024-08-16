16 августа 2024

На улицах Нижневартовска заметили скорпиона, кобру и ястреба. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанам встретился скорпион прямо по дороге в школу
Вартовчанам встретился скорпион прямо по дороге в школу Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) наткнулись на необычных животных на улицах города. Прямо на дороге они нашли скорпиона и кобру. Чуть позже вартовчане встретили еще и ястреба.

«Возле 19-ой школы — скорпион и кобра. Ох уж эта фауна Нижневартовска. <…> И еще о фауне Нижневартовска. Ястреб», — написали югорчане под фото и видео в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

При этом хозяев этих нетипичных животных рядом не было, сообщают очевидцы. Вартовчане предполагают, что они просто сбежали у кого-то из дома.

Вартовчане наткнулись на скорпиона по дороге к школе
Вартовчане наткнулись на скорпиона по дороге к школе
Фото:
В Нижневартовске замечена кобра
В Нижневартовске замечена кобра
Фото:

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Жители Нижневартовска (ХМАО) наткнулись на необычных животных на улицах города. Прямо на дороге они нашли скорпиона и кобру. Чуть позже вартовчане встретили еще и ястреба. «Возле 19-ой школы — скорпион и кобра. Ох уж эта фауна Нижневартовска. <…> И еще о фауне Нижневартовска. Ястреб», — написали югорчане под фото и видео в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». При этом хозяев этих нетипичных животных рядом не было, сообщают очевидцы. Вартовчане предполагают, что они просто сбежали у кого-то из дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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