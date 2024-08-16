Вартовчанам встретился скорпион прямо по дороге в школу
Жители Нижневартовска (ХМАО) наткнулись на необычных животных на улицах города. Прямо на дороге они нашли скорпиона и кобру. Чуть позже вартовчане встретили еще и ястреба.
«Возле 19-ой школы — скорпион и кобра. Ох уж эта фауна Нижневартовска. <…> И еще о фауне Нижневартовска. Ястреб», — написали югорчане под фото и видео в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
При этом хозяев этих нетипичных животных рядом не было, сообщают очевидцы. Вартовчане предполагают, что они просто сбежали у кого-то из дома.
Вартовчане наткнулись на скорпиона по дороге к школе
В Нижневартовске замечена кобра
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!