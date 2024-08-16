Mirror: женщина едва не погибла от рака из-за «стыдных» симптомов

Мать-одиночка из Канады Линдси Джейн Пиетт долго не обращалась к врачу из-за «стыдных» симптомов и заработала третью стадию рака кишечника. Об этом сообщают СМИ.
«Мать-одиночка из Канады долгое время игнорировала „стыдные“ симптомы и не обращалась к врачу. Это привело к тому, что ей в 39 лет поставили диагноз „рак кишечника“. Она посоветовала внимательно следить за признаками болезни и сделать колоноскопию», — пишет издание
Женщина перечислила такие симптомы, как вздутие живота, нерегулярное опорожнение кишечника, боли в животе и запор. Во время осмотра врачи обнаружили у Пиетт пятисантиметровую опухоль.
Сообщалось, что житель США Энтони Андерсон перепутал рак кишечника с обычным расстройством пищеварения. После прохождения обследования выяснилось, что у него уже запущенная стадия заболевания.
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