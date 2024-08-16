Mirror: женщина едва не погибла от рака из-за «стыдных» симптомов

17 августа 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Врачи обнаружили у женщины пятисантиметровую опухоль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать-одиночка из Канады Линдси Джейн Пиетт долго не обращалась к врачу из-за «стыдных» симптомов и заработала третью стадию рака кишечника. Об этом сообщают СМИ. «Мать-одиночка из Канады долгое время игнорировала „стыдные“ симптомы и не обращалась к врачу. Это привело к тому, что ей в 39 лет поставили диагноз „рак кишечника“. Она посоветовала внимательно следить за признаками болезни и сделать колоноскопию», — пишет издание Mirror . Женщина перечислила такие симптомы, как вздутие живота, нерегулярное опорожнение кишечника, боли в животе и запор. Во время осмотра врачи обнаружили у Пиетт пятисантиметровую опухоль. Сообщалось, что житель США Энтони Андерсон перепутал рак кишечника с обычным расстройством пищеварения. После прохождения обследования выяснилось, что у него уже запущенная стадия заболевания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать-одиночка из Канады Линдси Джейн Пиетт долго не обращалась к врачу из-за «стыдных» симптомов и заработала третью стадию рака кишечника. Об этом сообщают СМИ. «Мать-одиночка из Канады долгое время игнорировала „стыдные“ симптомы и не обращалась к врачу. Это привело к тому, что ей в 39 лет поставили диагноз „рак кишечника“. Она посоветовала внимательно следить за признаками болезни и сделать колоноскопию», — пишет издание Mirror. Женщина перечислила такие симптомы, как вздутие живота, нерегулярное опорожнение кишечника, боли в животе и запор. Во время осмотра врачи обнаружили у Пиетт пятисантиметровую опухоль. Сообщалось, что житель США Энтони Андерсон перепутал рак кишечника с обычным расстройством пищеварения. После прохождения обследования выяснилось, что у него уже запущенная стадия заболевания.