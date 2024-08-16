16 августа 2024

Mirror: женщина едва не погибла от рака из-за «стыдных» симптомов

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Село усть уйское , медицина, врач, доктор, село усть уйское, усть уйск
Врачи обнаружили у женщины пятисантиметровую опухоль Фото:

Мать-одиночка из Канады Линдси Джейн Пиетт долго не обращалась к врачу из-за «стыдных» симптомов и заработала третью стадию рака кишечника. Об этом сообщают СМИ.

«Мать-одиночка из Канады долгое время игнорировала „стыдные“ симптомы и не обращалась к врачу. Это привело к тому, что ей в 39 лет поставили диагноз „рак кишечника“. Она посоветовала внимательно следить за признаками болезни и сделать колоноскопию», — пишет издание Mirror.

Женщина перечислила такие симптомы, как вздутие живота, нерегулярное опорожнение кишечника, боли в животе и запор. Во время осмотра врачи обнаружили у Пиетт пятисантиметровую опухоль.

Сообщалось, что житель США Энтони Андерсон перепутал рак кишечника с обычным расстройством пищеварения. После прохождения обследования выяснилось, что у него уже запущенная стадия заболевания.

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Мать-одиночка из Канады Линдси Джейн Пиетт долго не обращалась к врачу из-за «стыдных» симптомов и заработала третью стадию рака кишечника. Об этом сообщают СМИ. «Мать-одиночка из Канады долгое время игнорировала „стыдные“ симптомы и не обращалась к врачу. Это привело к тому, что ей в 39 лет поставили диагноз „рак кишечника“. Она посоветовала внимательно следить за признаками болезни и сделать колоноскопию», — пишет издание Mirror. Женщина перечислила такие симптомы, как вздутие живота, нерегулярное опорожнение кишечника, боли в животе и запор. Во время осмотра врачи обнаружили у Пиетт пятисантиметровую опухоль. Сообщалось, что житель США Энтони Андерсон перепутал рак кишечника с обычным расстройством пищеварения. После прохождения обследования выяснилось, что у него уже запущенная стадия заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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