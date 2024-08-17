Алаудинов заявил о круглосуточных попытках ВСУ прорвать оборону под Курском

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов заявил, что ВС РФ уничтожает украинскую технику на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные непрерывно отражают атаки Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Обстановка у нас достаточно-таки рабочая, подконтрольная», — передает заявление Алаудинова ТАСС. Противник круглосуточно пытается прорваться в участок, в котором находятся ВС РФ. Все задачи заканчиваются поражением и уничтожением украинской техники. Также нейтрализуются резервы противника.

Ранее Алаудинов отчитался об обстановке в Курской области. Он заявил, что обстановка остается стабильной и контролируется войсками РФ.

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Российские военные непрерывно отражают атаки Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Обстановка у нас достаточно-таки рабочая, подконтрольная», — передает заявление Алаудинова ТАСС. Противник круглосуточно пытается прорваться в участок, в котором находятся ВС РФ. Все задачи заканчиваются поражением и уничтожением украинской техники. Также нейтрализуются резервы противника. Ранее Алаудинов отчитался об обстановке в Курской области. Он заявил, что обстановка остается стабильной и контролируется войсками РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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