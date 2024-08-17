Алаудинов заявил о круглосуточных попытках ВСУ прорвать оборону под Курском

Российские военные непрерывно отражают атаки Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Обстановка у нас достаточно-таки рабочая, подконтрольная», — передает заявление Алаудинова ТАСС. Противник круглосуточно пытается прорваться в участок, в котором находятся ВС РФ. Все задачи заканчиваются поражением и уничтожением украинской техники. Также нейтрализуются резервы противника.
Ранее Алаудинов отчитался об обстановке в Курской области. Он заявил, что обстановка остается стабильной и контролируется войсками РФ.
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