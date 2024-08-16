Алаудинов отчитался об обстановке в Курской области

Алаудинов: обстановка на курском направлении подконтрольна российским войскам
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Апти Алаудинов заявил, что Курская область подконтрольна ВС РФ
Апти Алаудинов заявил, что Курская область подконтрольна ВС РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

На курском направлении обстановка остается стабильной и контролируемой российскими войсками. Сейчас идет активная работу по уничтожению подразделений ВСУ.

«Обстановка нормальная, подконтрольная [российским войскам]. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. <…> Сегодня противник пытается уже другими направлениями пробиться. Никак у него это не получается», — заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС.

Он также добавил, что вчера российские военные уничтожили много техники и живой силы противника. По словам Алаудинова, военнослужащие РФ активно удерживают и обезвреживают подразделения ВСУ, не допуская их продвижения по другим направлениям.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов обчинил часть военных корреспондентов в содействии ВСУ. Об основных доводах командира «Ахмата» — в материале URA.RU.

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На курском направлении обстановка остается стабильной и контролируемой российскими войсками. Сейчас идет активная работу по уничтожению подразделений ВСУ. «Обстановка нормальная, подконтрольная [российским войскам]. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. <…> Сегодня противник пытается уже другими направлениями пробиться. Никак у него это не получается», — заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС. Он также добавил, что вчера российские военные уничтожили много техники и живой силы противника. По словам Алаудинова, военнослужащие РФ активно удерживают и обезвреживают подразделения ВСУ, не допуская их продвижения по другим направлениям. Ранее генерал-майор Апти Алаудинов обчинил часть военных корреспондентов в содействии ВСУ. Об основных доводах командира «Ахмата» — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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