Алаудинов отчитался об обстановке в Курской области

На курском направлении обстановка остается стабильной и контролируемой российскими войсками. Сейчас идет активная работу по уничтожению подразделений ВСУ.
«Обстановка нормальная, подконтрольная [российским войскам]. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. <…> Сегодня противник пытается уже другими направлениями пробиться. Никак у него это не получается», — заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС.
Он также добавил, что вчера российские военные уничтожили много техники и живой силы противника. По словам Алаудинова, военнослужащие РФ активно удерживают и обезвреживают подразделения ВСУ, не допуская их продвижения по другим направлениям.
Ранее генерал-майор Апти Алаудинов обчинил часть военных корреспондентов в содействии ВСУ. Об основных доводах командира «Ахмата» — в материале URA.RU.
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