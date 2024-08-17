ВСУ сбросили снаряд около ЗАЭС: главное к этому часу

ВСУ сбросили снаряд рядом с Запорожской АЭС

17 августа 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Россия хочет поговорить с МАГАТЭ по факту ударов ВСУ по Запорожской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Украина при помощи беспилотника атаковала территорию Запорожской АЭС. Киев сбросил боевой снаряд на дорогу, по которой активно перемешаются сотрудники станции. URA.RU рассказывает, что известно об инциденте. Вдоль энергоблоков Как рассказали представители станции бомба была сброшена утром 17 августа, приблизительно к семи утра. Снаряд угодил на дорогу вдоль энергоблоков. В telegram-канале сотрудники отметили, что никто не пострадал. При этом акцентировалось внимание на том, что по территории, куда сбросили снаряд, обычно передвигаются сотрудники. Причем время было выбрано такое, когда обычно бригада работников сменяется, добавил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. Сейчас персонал работает в штатном режиме. МАГАТЭ провело проверку Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили место падения. При этом не сообщается об оценке, которую дали представители агентства. В самой станции подчеркнули, что хоть никто и не пострадал, для АЭС создана прямая угроза. В настоящий момент прорабатывается вопрос взаимодействия российской стороны с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом рассказал в разговоре с ТАСС и. о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Он подчеркнул, что необходимость разговора по текущей обстановке назрела уже давно. В агентстве так и не обозначили виновника атак по станции публично. 500 метров от энергоблоков Отмечается, что снаряд упал в десяти метрах от непосредственной территории Запорожской АЭС. А расстояние от падения бомбы до энергоблоков составляло 500 метров. Такую оценку дала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Слухи о ВСУ и «грязной бомбе» Как писали российские военкоры, ВСУ готовят провокацию с использованием «грязной бомбы». По неофициальным данным, радиоактивные снаряды были доставлены в Днепропетровскую область. Отмечалось, что Киев планировал ударить по резервуарам с отработанным топливом. Причем, как в Запорожской, так и Курской АЭС. Сообщалось, что якобы радиоактивные боеприпасы хранятся сейчас в районе населенного пункта Желтые Воды. Об этом сообщали и представители временной гражданской администрации Харьковской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина при помощи беспилотника атаковала территорию Запорожской АЭС. Киев сбросил боевой снаряд на дорогу, по которой активно перемешаются сотрудники станции. URA.RU рассказывает, что известно об инциденте. Как рассказали представители станции бомба была сброшена утром 17 августа, приблизительно к семи утра. Снаряд угодил на дорогу вдоль энергоблоков. В telegram-канале сотрудники отметили, что никто не пострадал. При этом акцентировалось внимание на том, что по территории, куда сбросили снаряд, обычно передвигаются сотрудники. Причем время было выбрано такое, когда обычно бригада работников сменяется, добавил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. Сейчас персонал работает в штатном режиме. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили место падения. При этом не сообщается об оценке, которую дали представители агентства. В самой станции подчеркнули, что хоть никто и не пострадал, для АЭС создана прямая угроза. В настоящий момент прорабатывается вопрос взаимодействия российской стороны с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом рассказал в разговоре с ТАСС и. о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Он подчеркнул, что необходимость разговора по текущей обстановке назрела уже давно. В агентстве так и не обозначили виновника атак по станции публично. Отмечается, что снаряд упал в десяти метрах от непосредственной территории Запорожской АЭС. А расстояние от падения бомбы до энергоблоков составляло 500 метров. Такую оценку дала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Как писали российские военкоры, ВСУ готовят провокацию с использованием «грязной бомбы». По неофициальным данным, радиоактивные снаряды были доставлены в Днепропетровскую область. Отмечалось, что Киев планировал ударить по резервуарам с отработанным топливом. Причем, как в Запорожской, так и Курской АЭС. Сообщалось, что якобы радиоактивные боеприпасы хранятся сейчас в районе населенного пункта Желтые Воды. Об этом сообщали и представители временной гражданской администрации Харьковской области.