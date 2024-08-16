ВСУ готовят взрыв «грязной бомбы» под Курском: что известно об обстановке в регионе

Украина готовит ракетные удары по Курской и Запорожской АЭС

17 августа 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Киев решил прибегнуть к грязным ядерным боеприпасам (архивное фото) Фото: Lance Cpl. Lorenzo Ducato / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украина решила устроить ядерную провокацию с использованием «грязной бомбы». По неподтвержденной информации, Киев уже доставил устройство в Днепропетровскую область и планируют нанести удары по резервуарам с отработанным топливом атомных электростанций, а также по Курской и Запорожской АЭС. Не исключено, что удар может произойти во время очередной попытки продвижения украинских войск со стороны Глухова на Рыльск в Курской области. Последние новости об атаке ВСУ под Курском — в материале URA.RU. ВСУ готовят провокацию в виде ударов по энергообъектам России Фото: U.S. Army / Pvt. Joanna Gaona Gomez ВСУ готовят провокации на ядерных объектах под Курском и в Запорожье Киев планирует в ближайшее время провести ракетную атаку на Курскую и Запорожскую АЭС с использованием оружия НАТО. Операцию курируют западные спецслужбы, преимущественно из Великобритании. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Целью ударов являются места хранения отработавшего ядерного топлива на территориях Курской и Запорожской АЭС. Для атак противник планирует применить заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом», — уточнил источник РИА Новости. Информацию о готовящемся ударе подтвердила представитель ВГА администрации Харьковской области Анастасия Рублевская. При этом ВСУ намерены обвинить в провокации Россию. По сведениям военного корреспондента Марата Хайруллина, спецбоеголовки уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат. URA.RU направило информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данные сообщения. На Западе раскрыли новые детали вторжения Идея вторжения ВСУ под Курском обсуждалась Киевом более года. Одной из главных целей операции в Курской области было отвлечение ресурсов и внимания России от других участков фронта, заявил телеканал NBC News со ссылкой на собственный источник. Официальные лица на Западе оказались обеспокоены по поводу последствий нападения ВСУ на Курскую область. Так, по сведениям издания Bloomberg, они считают выбор времени для нападения неудачным. Из-за вторжения Киев может лишиться поддержки ряда союзников. Риторика Запада после нападения ВСУ под Курском изменилась. Разговоры о прекращении огня и переговорах прервались, сменившись на разговоры о новых разрешениях на поставки оружия. В свою очередь США не позволили Лондону бить западными ракетами по России. Несмотря на желание Великобритании предоставить Киеву свободу в атаках по РФ, для этого необходимо коллективное решение всех союзников. В их число входят не только Соединенные Штаты, но и Франция, а также третья неназванная страна НАТО, написал The Times США заблокировали разрешение ВСУ бить по России ракетами Storm Shadow Фото: Corrado Baldassi/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 ВСУ впервые ударили западным оружием под Курском Вооруженные силы Украины впервые использовали западные ракеты для обстрела гражданских объектов в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «ВСУ 16 августа впервые использовали ракеты западного производства. Вероятно, HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД России. По словам Захаровой, удар был нанесен по мосту через реку Сейм в Глушковском районе, что привело к его полному разрушению и гибели волонтеров. Она подчеркнула, что виновные будут подвергнуты суровому наказанию. Алаудинов рассказал об успехах в Курской области Спецназ «Ахмат» задержал шесть украинских солдат, в том числе бойца батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, в плен взяли трех украинцев, а также одного азовца и еще двоих бойцов 61-й бригады. Алаудинов также отметил, что в ходе операции были подбиты пять пикапов, два грузовых автомобиля, пять бронированных машин и робот-дрон для разминирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина решила устроить ядерную провокацию с использованием «грязной бомбы». По неподтвержденной информации, Киев уже доставил устройство в Днепропетровскую область и планируют нанести удары по резервуарам с отработанным топливом атомных электростанций, а также по Курской и Запорожской АЭС. Не исключено, что удар может произойти во время очередной попытки продвижения украинских войск со стороны Глухова на Рыльск в Курской области. Последние новости об атаке ВСУ под Курском — в материале URA.RU. Киев планирует в ближайшее время провести ракетную атаку на Курскую и Запорожскую АЭС с использованием оружия НАТО. Операцию курируют западные спецслужбы, преимущественно из Великобритании. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Целью ударов являются места хранения отработавшего ядерного топлива на территориях Курской и Запорожской АЭС. Для атак противник планирует применить заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом», — уточнил источник РИА Новости. Информацию о готовящемся ударе подтвердила представитель ВГА администрации Харьковской области Анастасия Рублевская. При этом ВСУ намерены обвинить в провокации Россию. По сведениям военного корреспондента Марата Хайруллина, спецбоеголовки уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат. URA.RU направило информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данные сообщения. Идея вторжения ВСУ под Курском обсуждалась Киевом более года. Одной из главных целей операции в Курской области было отвлечение ресурсов и внимания России от других участков фронта, заявил телеканал NBC News со ссылкой на собственный источник. Официальные лица на Западе оказались обеспокоены по поводу последствий нападения ВСУ на Курскую область. Так, по сведениям издания Bloomberg, они считают выбор времени для нападения неудачным. Из-за вторжения Киев может лишиться поддержки ряда союзников. Риторика Запада после нападения ВСУ под Курском изменилась. Разговоры о прекращении огня и переговорах прервались, сменившись на разговоры о новых разрешениях на поставки оружия. В свою очередь США не позволили Лондону бить западными ракетами по России. Несмотря на желание Великобритании предоставить Киеву свободу в атаках по РФ, для этого необходимо коллективное решение всех союзников. В их число входят не только Соединенные Штаты, но и Франция, а также третья неназванная страна НАТО, написал The Times Вооруженные силы Украины впервые использовали западные ракеты для обстрела гражданских объектов в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «ВСУ 16 августа впервые использовали ракеты западного производства. Вероятно, HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД России. По словам Захаровой, удар был нанесен по мосту через реку Сейм в Глушковском районе, что привело к его полному разрушению и гибели волонтеров. Она подчеркнула, что виновные будут подвергнуты суровому наказанию. Спецназ «Ахмат» задержал шесть украинских солдат, в том числе бойца батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, в плен взяли трех украинцев, а также одного азовца и еще двоих бойцов 61-й бригады. Алаудинов также отметил, что в ходе операции были подбиты пять пикапов, два грузовых автомобиля, пять бронированных машин и робот-дрон для разминирования.