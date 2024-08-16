В пермской реке нашли тело жителя Кунгура

17 августа 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Труп нашли в реке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В реке Сылве обнаружили труп мужчины из Кунгура (Пермский край). Об этом сообщил источник, близкий к спасателям. «Труп жителя Кунгура нашли 17 августа в реке Сылве недалеко от дома на улице Воровского, 51. Спасатели достали тело и передали его полицейским», — передает «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что в поисково-спасательной службе Кунгурского округа подтвердили факт выезда на место происшествия. Правоохранители ведут проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реке Сылве обнаружили труп мужчины из Кунгура (Пермский край). Об этом сообщил источник, близкий к спасателям. «Труп жителя Кунгура нашли 17 августа в реке Сылве недалеко от дома на улице Воровского, 51. Спасатели достали тело и передали его полицейским», — передает «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что в поисково-спасательной службе Кунгурского округа подтвердили факт выезда на место происшествия. Правоохранители ведут проверку.