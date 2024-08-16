В пермской реке нашли тело жителя Кунгура

Труп нашли в реке
В реке Сылве обнаружили труп мужчины из Кунгура (Пермский край). Об этом сообщил источник, близкий к спасателям.
«Труп жителя Кунгура нашли 17 августа в реке Сылве недалеко от дома на улице Воровского, 51. Спасатели достали тело и передали его полицейским», — передает «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что в поисково-спасательной службе Кунгурского округа подтвердили факт выезда на место происшествия. Правоохранители ведут проверку.
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