16 августа 2024

В пермской реке нашли тело жителя Кунгура

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Освящение храма Александра Невского. Алапаевск, мост, река нейва, улица некрасова
Труп нашли в реке Фото:

В реке Сылве обнаружили труп мужчины из Кунгура (Пермский край). Об этом сообщил источник, близкий к спасателям.

«Труп жителя Кунгура нашли 17 августа в реке Сылве недалеко от дома на улице Воровского, 51. Спасатели достали тело и передали его полицейским», — передает «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что в поисково-спасательной службе Кунгурского округа подтвердили факт выезда на место происшествия. Правоохранители ведут проверку.

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В реке Сылве обнаружили труп мужчины из Кунгура (Пермский край). Об этом сообщил источник, близкий к спасателям. «Труп жителя Кунгура нашли 17 августа в реке Сылве недалеко от дома на улице Воровского, 51. Спасатели достали тело и передали его полицейским», — передает «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что в поисково-спасательной службе Кунгурского округа подтвердили факт выезда на место происшествия. Правоохранители ведут проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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