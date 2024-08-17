Армия и оружие ВС РФ сорвали наступление Украины в Курской области Минобороны: ВС РФ сорвали атаки у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного 17 августа 2024 в 16:16 Размер текста - 17 + ВС РФ отразили атаки ВСУ у трех сел в Курской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские войска сорвали атаки ВСУ у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. «ВС России отразили атаки в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в telegram-канале. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что резервы ВСУ истощаются в Курской области, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские войска сорвали атаки ВСУ у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. «ВС России отразили атаки в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в telegram-канале. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что резервы ВСУ истощаются в Курской области, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям