ВС РФ сорвали наступление Украины в Курской области

Минобороны: ВС РФ сорвали атаки у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разведчики. stock, засада, разведчик, спецназ, вс рф, сво,  stock
ВС РФ отразили атаки ВСУ у трех сел в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские войска сорвали атаки ВСУ у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«ВС России отразили атаки в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в telegram-канале.

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что резервы ВСУ истощаются в Курской области, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска сорвали атаки ВСУ у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. «ВС России отразили атаки в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в telegram-канале. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что резервы ВСУ истощаются в Курской области, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...