ВС РФ сорвали наступление Украины в Курской области

Российские войска сорвали атаки ВСУ у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«ВС России отразили атаки в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в telegram-канале.
Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что резервы ВСУ истощаются в Курской области, передает RT.
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