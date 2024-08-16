Новая королева красоты Алена Козлова, которую выбрали на «Мисс Екатеринбург-2024», учится на четвертом курсе колледжа и работает моделью. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с пресс-подхода с победительницей.
Козловой 19 лет. Она учится в Екатеринбургском колледже транспортного строительства по специальности «Гостиничное дело». Также она преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе. Перед финалом Козлова рассказывала, что развивает свой бренд украшений из бисера, увлекается йогой и танцами.
«Я безумно счастлива и благодарна. Поболеть за меня пришла моя семья и самые близкие люди, которые в меня верили. Я прежде всего боролась с самой собой. Знала, что мне нужно было работать в два раза сильнее, чтобы показаться идеальной. В подготовке ничего сложного не было, мне важно было занять именно первое место. На Мальдивы поеду с мамой», — поделилась с корреспондентом девушка после победы.
Победительницу выбрали в День города — 17 августа. Корону девушке вручил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и финалистка прошлого года Александра Кузнецова. Самая красивая екатеринбурженка в качестве приза получила путевку на двоих на Мальдивы.
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