Что известно о новой «Мисс Екатеринбург». Фото

«Мисс Екатеринбург-2024» Козлова работает моделью

17 августа 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Победительницей стала Алена Козлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год Новая королева красоты Алена Козлова, которую выбрали на «Мисс Екатеринбург-2024», учится на четвертом курсе колледжа и работает моделью. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с пресс-подхода с победительницей. Козловой 19 лет. Она учится в Екатеринбургском колледже транспортного строительства по специальности «Гостиничное дело». Также она преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе. Перед финалом Козлова рассказывала, что развивает свой бренд украшений из бисера, увлекается йогой и танцами. «Я безумно счастлива и благодарна. Поболеть за меня пришла моя семья и самые близкие люди, которые в меня верили. Я прежде всего боролась с самой собой. Знала, что мне нужно было работать в два раза сильнее, чтобы показаться идеальной. В подготовке ничего сложного не было, мне важно было занять именно первое место. На Мальдивы поеду с мамой», — поделилась с корреспондентом девушка после победы. Победительницу выбрали в День города — 17 августа. Корону девушке вручил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и финалистка прошлого года Александра Кузнецова. Самая красивая екатеринбурженка в качестве приза получила путевку на двоих на Мальдивы. Алене Козловой 19 лет, она работает моделью Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая королева красоты Алена Козлова, которую выбрали на «Мисс Екатеринбург-2024», учится на четвертом курсе колледжа и работает моделью. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с пресс-подхода с победительницей. Козловой 19 лет. Она учится в Екатеринбургском колледже транспортного строительства по специальности «Гостиничное дело». Также она преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе. Перед финалом Козлова рассказывала, что развивает свой бренд украшений из бисера, увлекается йогой и танцами. «Я безумно счастлива и благодарна. Поболеть за меня пришла моя семья и самые близкие люди, которые в меня верили. Я прежде всего боролась с самой собой. Знала, что мне нужно было работать в два раза сильнее, чтобы показаться идеальной. В подготовке ничего сложного не было, мне важно было занять именно первое место. На Мальдивы поеду с мамой», — поделилась с корреспондентом девушка после победы. Победительницу выбрали в День города — 17 августа. Корону девушке вручил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и финалистка прошлого года Александра Кузнецова. Самая красивая екатеринбурженка в качестве приза получила путевку на двоих на Мальдивы.