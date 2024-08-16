16 августа 2024

Что известно о новой «Мисс Екатеринбург». Фото

«Мисс Екатеринбург-2024» Козлова работает моделью
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург - 2018 , корона
Победительницей стала Алена Козлова Фото:
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Новая королева красоты Алена Козлова, которую выбрали на «Мисс Екатеринбург-2024», учится на четвертом курсе колледжа и работает моделью. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с пресс-подхода с победительницей.

Козловой 19 лет. Она учится в Екатеринбургском колледже транспортного строительства по специальности «Гостиничное дело». Также она преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе. Перед финалом Козлова рассказывала, что развивает свой бренд украшений из бисера, увлекается йогой и танцами.

«Я безумно счастлива и благодарна. Поболеть за меня пришла моя семья и самые близкие люди, которые в меня верили. Я прежде всего боролась с самой собой. Знала, что мне нужно было работать в два раза сильнее, чтобы показаться идеальной. В подготовке ничего сложного не было, мне важно было занять именно первое место. На Мальдивы поеду с мамой», — поделилась с корреспондентом девушка после победы.

Победительницу выбрали в День города — 17 августа. Корону девушке вручил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и финалистка прошлого года Александра Кузнецова. Самая красивая екатеринбурженка в качестве приза получила путевку на двоих на Мальдивы.

Алене Козловой 19 лет, она работает моделью
Алене Козловой 19 лет, она работает моделью
Фото:

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Новая королева красоты Алена Козлова, которую выбрали на «Мисс Екатеринбург-2024», учится на четвертом курсе колледжа и работает моделью. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с пресс-подхода с победительницей. Козловой 19 лет. Она учится в Екатеринбургском колледже транспортного строительства по специальности «Гостиничное дело». Также она преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе. Перед финалом Козлова рассказывала, что развивает свой бренд украшений из бисера, увлекается йогой и танцами. «Я безумно счастлива и благодарна. Поболеть за меня пришла моя семья и самые близкие люди, которые в меня верили. Я прежде всего боролась с самой собой. Знала, что мне нужно было работать в два раза сильнее, чтобы показаться идеальной. В подготовке ничего сложного не было, мне важно было занять именно первое место. На Мальдивы поеду с мамой», — поделилась с корреспондентом девушка после победы. Победительницу выбрали в День города — 17 августа. Корону девушке вручил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и финалистка прошлого года Александра Кузнецова. Самая красивая екатеринбурженка в качестве приза получила путевку на двоих на Мальдивы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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