У метро в центре Екатеринбурга возникла давка, стоит полиция. Фото

Толпа образовалась из-за перекрытого полицией входа (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год

По окончании Дня города в Екатеринбурге толпы отдыхающих ринулись в метрополитен — на станцию «Площадь 1905 года». На входе возникла давка, передает корреспондент URA.RU.

Полиция перегородила «Газелью» один из входов, причину удивленным горожанам не называют. Вероятно, правоохранители просто разделяют потоки. Из толпы раздаются возгласы с возмущением.

Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Фото: Денис Аллаяров © URA.RU