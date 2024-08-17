У метро в центре Екатеринбурга возникла давка, стоит полиция. Фото

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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, зеваки, траурная церемония, давка, толпа
Толпа образовалась из-за перекрытого полицией входа (архивное фото) Фото:
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Екатеринбург отмечает 301 год

По окончании Дня города в Екатеринбурге толпы отдыхающих ринулись в метрополитен — на станцию «Площадь 1905 года». На входе возникла давка, передает корреспондент URA.RU.

Полиция перегородила «Газелью» один из входов, причину удивленным горожанам не называют. Вероятно, правоохранители просто разделяют потоки. Из толпы раздаются возгласы с возмущением.

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По окончании Дня города в Екатеринбурге толпы отдыхающих ринулись в метрополитен — на станцию «Площадь 1905 года». На входе возникла давка, передает корреспондент URA.RU. Полиция перегородила «Газелью» один из входов, причину удивленным горожанам не называют. Вероятно, правоохранители просто разделяют потоки. Из толпы раздаются возгласы с возмущением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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