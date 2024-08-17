У метро в центре Екатеринбурга возникла давка, стоит полиция. Фото

Толпа образовалась из-за перекрытого полицией входа (архивное фото)
новость из сюжетаЕкатеринбург отмечает 301 год
По окончании Дня города в Екатеринбурге толпы отдыхающих ринулись в метрополитен — на станцию «Площадь 1905 года». На входе возникла давка, передает корреспондент URA.RU.
Полиция перегородила «Газелью» один из входов, причину удивленным горожанам не называют. Вероятно, правоохранители просто разделяют потоки. Из толпы раздаются возгласы с возмущением.
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