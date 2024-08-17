Центр Екатеринбурга завален мусором, на дороги вышел коммунальный десант. Фото

Хуже всего с мусором в Историческом сквере (архивное фото)
новость из сюжетаЕкатеринбург отмечает 301 год
Отпраздновав День города, екатеринбуржцы по традиции оставили после себя горы мусора. Убирать его будут всю ночь, коммунальщики уже вышли на улицы, передает корреспондент URA.RU.
Наиболее плачевна ситуация в Историческом сквере (эпицентре события) и площади Труда. Там пустые банки и упаковки от еды разбросаны рядом с гвоздиками, которые истеблишмент оставил в полдень у памятника отцам-основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!