Центр Екатеринбурга завален мусором, на дороги вышел коммунальный десант. Фото

Хуже всего с мусором в Историческом сквере (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год

Отпраздновав День города, екатеринбуржцы по традиции оставили после себя горы мусора. Убирать его будут всю ночь, коммунальщики уже вышли на улицы, передает корреспондент URA.RU.

Наиболее плачевна ситуация в Историческом сквере (эпицентре события) и площади Труда. Там пустые банки и упаковки от еды разбросаны рядом с гвоздиками, которые истеблишмент оставил в полдень у памятника отцам-основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU