17 августа 2024

Центр Екатеринбурга завален мусором, на дороги вышел коммунальный десант. Фото

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Виды Екатеринбурга, мусор, пустые бутылки, центр города, улица малышева
Хуже всего с мусором в Историческом сквере (архивное фото) Фото:
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Екатеринбург отмечает 301 год

Отпраздновав День города, екатеринбуржцы по традиции оставили после себя горы мусора. Убирать его будут всю ночь, коммунальщики уже вышли на улицы, передает корреспондент URA.RU.

Наиболее плачевна ситуация в Историческом сквере (эпицентре события) и площади Труда. Там пустые банки и упаковки от еды разбросаны рядом с гвоздиками, которые истеблишмент оставил в полдень у памятника отцам-основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

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Отпраздновав День города, екатеринбуржцы по традиции оставили после себя горы мусора. Убирать его будут всю ночь, коммунальщики уже вышли на улицы, передает корреспондент URA.RU. Наиболее плачевна ситуация в Историческом сквере (эпицентре события) и площади Труда. Там пустые банки и упаковки от еды разбросаны рядом с гвоздиками, которые истеблишмент оставил в полдень у памятника отцам-основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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