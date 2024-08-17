17 августа 2024

В Екатеринбурге рэпера Slava Marlow встретила 30-тысячная толпа. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Только через рамки на концерт рэпера зашло 24,5 тыс. человек
Только через рамки на концерт рэпера зашло 24,5 тыс. человек Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург отмечает 301 год

На концерте у КРК «Уралец» в Екатеринбурге 17 августа с участием хип-хоп исполнителя Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) присутствовали более 30 тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в оргкомитете RCC Fest, который совпал с Днем города.

«Предварительные подсчеты — около 30 тысяч человек наблюдали концерт на нашей площадке. В периметр через рамки зашло около 24 566 человек (зашло через рамки), также много было людей вокруг периметра», — говорится в отчете.

Другими хедлайнерами 301-летия Екатеринбурга были Dabro и Ольга Серябкина. Обо всех выступлениях URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.

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На концерте у КРК «Уралец» в Екатеринбурге 17 августа с участием хип-хоп исполнителя Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) присутствовали более 30 тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в оргкомитете RCC Fest, который совпал с Днем города. «Предварительные подсчеты — около 30 тысяч человек наблюдали концерт на нашей площадке. В периметр через рамки зашло около 24 566 человек (зашло через рамки), также много было людей вокруг периметра», — говорится в отчете. Другими хедлайнерами 301-летия Екатеринбурга были Dabro и Ольга Серябкина. Обо всех выступлениях URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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