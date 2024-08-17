На концерте у КРК «Уралец» в Екатеринбурге 17 августа с участием хип-хоп исполнителя Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) присутствовали более 30 тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в оргкомитете RCC Fest, который совпал с Днем города.
«Предварительные подсчеты — около 30 тысяч человек наблюдали концерт на нашей площадке. В периметр через рамки зашло около 24 566 человек (зашло через рамки), также много было людей вокруг периметра», — говорится в отчете.
Другими хедлайнерами 301-летия Екатеринбурга были Dabro и Ольга Серябкина. Обо всех выступлениях URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.
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