В Екатеринбурге рэпера Slava Marlow встретила 30-тысячная толпа. Фото, видео

18 августа 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

Только через рамки на концерт рэпера зашло 24,5 тыс. человек Фото: Владислав Панченко © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год На концерте у КРК «Уралец» в Екатеринбурге 17 августа с участием хип-хоп исполнителя Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) присутствовали более 30 тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в оргкомитете RCC Fest, который совпал с Днем города. «Предварительные подсчеты — около 30 тысяч человек наблюдали концерт на нашей площадке. В периметр через рамки зашло около 24 566 человек (зашло через рамки), также много было людей вокруг периметра», — говорится в отчете. Другими хедлайнерами 301-летия Екатеринбурга были Dabro и Ольга Серябкина. Обо всех выступлениях URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции. Фото: Владислав Панченко © URA.RU Фото: Владислав Панченко © URA.RU Фото: Владислав Панченко © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На концерте у КРК «Уралец» в Екатеринбурге 17 августа с участием хип-хоп исполнителя Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) присутствовали более 30 тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в оргкомитете RCC Fest, который совпал с Днем города. «Предварительные подсчеты — около 30 тысяч человек наблюдали концерт на нашей площадке. В периметр через рамки зашло около 24 566 человек (зашло через рамки), также много было людей вокруг периметра», — говорится в отчете. Другими хедлайнерами 301-летия Екатеринбурга были Dabro и Ольга Серябкина. Обо всех выступлениях URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.