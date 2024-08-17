Бастрыкин взялся за таксиста, который вышвырнул мать с ребенком в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах драки мигранта-таксиста с матерью и ребенком, которых он силой вышвырнул из машины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В центральный аппарат ведомства будет доложено об установлении обстоятельств противоправных действий в отношении жительницы Свердловской области. Сообщалось, что в городе Екатеринбурге приезжий из Средней Азии таксист совершил противоправные действия в отношении местной жительницы», — рассказали в СК России.
По данному факту следователи проводят процессуальную проверку по статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Поручение отдано и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко.
Инцидент случился 29 июля возле дома по ул. Анатолия Мехренцева, 7. «Я вызвала такси из Академического на Дагестанскую для своей подруги с ребенком (подросток 15 лет). Они вышли на улицу заранее. Машина еще не подъехала, но в приложении уже почему-то началось ожидание. Минуты через три показался автомобиль. Тогда моя подруга задала водителю вопрос: почему он включает ожидание, если машина еще не подъехала?», — рассказала порталу E1.ru подруга пострадавшей. Сама жертва поделилась, что таксист агрессивно отреагировал на замечание и стал ругаться матом, требуя выйти из машины. После отказа водитель закурил в салоне и конфликт только усилился. В конце концов мигрант вышел из-за руля, подбежал к задней двери, схватил женщину и выкинул ее на тротуар. Мама поранила голову и руки, а также повредила сумку. Только после того, как она отхлестала таксиста москитной сеткой, он уехал оттуда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!