Колесо обозрения с людьми внутри загорелось в парке аттракционов Лейпцига. Видео

18 августа 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Колесо обозрения загорелось во время фестиваля в Лейпциге Фото: Денис Моргунов © URA.RU В немецком городе Лейпциге загорелось колесо обозрения с людьми внутри. В результате происшествия несколько человек пострадали и были доставлены в больницу, сообщают местные СМИ. «Пожар вспыхнул на фестивальной площадке под Лейпцигом в субботу вечером во время музыкального выступления… Несколько человек пострадали в результате пожара», — пишет немецкое издание Freie Presse. Видео с места событий распространились в социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В немецком городе Лейпциге загорелось колесо обозрения с людьми внутри. В результате происшествия несколько человек пострадали и были доставлены в больницу, сообщают местные СМИ. «Пожар вспыхнул на фестивальной площадке под Лейпцигом в субботу вечером во время музыкального выступления… Несколько человек пострадали в результате пожара», — пишет немецкое издание Freie Presse. Видео с места событий распространились в социальных сетях.