Колесо обозрения загорелось во время фестиваля в Лейпциге
В немецком городе Лейпциге загорелось колесо обозрения с людьми внутри. В результате происшествия несколько человек пострадали и были доставлены в больницу, сообщают местные СМИ.
«Пожар вспыхнул на фестивальной площадке под Лейпцигом в субботу вечером во время музыкального выступления… Несколько человек пострадали в результате пожара», —
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