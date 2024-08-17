17 августа 2024

Колесо обозрения с людьми внутри загорелось в парке аттракционов Лейпцига. Видео

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Цветной бульвар. Тюмень, колесо обозрения, аттракционы, цветной бульвар, аттракцион
Колесо обозрения загорелось во время фестиваля в Лейпциге Фото:

В немецком городе Лейпциге загорелось колесо обозрения с людьми внутри. В результате происшествия несколько человек пострадали и были доставлены в больницу, сообщают местные СМИ.

«Пожар вспыхнул на фестивальной площадке под Лейпцигом в субботу вечером во время музыкального выступления… Несколько человек пострадали в результате пожара», — пишет немецкое издание Freie Presse. Видео с места событий распространились в социальных сетях.

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В немецком городе Лейпциге загорелось колесо обозрения с людьми внутри. В результате происшествия несколько человек пострадали и были доставлены в больницу, сообщают местные СМИ. «Пожар вспыхнул на фестивальной площадке под Лейпцигом в субботу вечером во время музыкального выступления… Несколько человек пострадали в результате пожара», — пишет немецкое издание Freie Presse. Видео с места событий распространились в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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