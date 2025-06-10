Apple назвала iPhone, которые получат обновление iOS 26

Apple обновит до iOS 26 все модели, начиная с iPhone 11
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо уже выпущенных моделей, обновление будет предустановлено на будущие смартфоны iPhone 17
Помимо уже выпущенных моделей, обновление будет предустановлено на будущие смартфоны iPhone 17 Фото:

Apple официально объявила список устройств, которые смогут установить новую операционную систему iOS 26. Обновление станет доступно этой осенью и охватит все смартфоны, начиная с iPhone 11 и более новых моделей. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно информации с официального сайта Apple, iOS 26 не получат iPhone XS, XS Max и XR, выпущенные в 2018 году. Для этих смартфонов последним крупным обновлением останется iOS 18. Помимо уже выпущенных моделей, iOS 26 будет предустановлена на будущие смартфоны iPhone 17, релиз которых запланирован на осень 2025 года. Таким образом, все новые покупатели смогут сразу воспользоваться последней версией операционной системы.

Apple также назвала устройства, которые получат новую версию операционной системы для Mac — macOS Tahoe. Обновление будет доступно для:

  • MacBook Air;
  • MacBook Pro с процессором M1;
  • 16-дюймового и 13-дюймового MacBook Pro;
  • iMac с M1;
  • Mac mini с M1;
  • Mac Studio 2022 года;
  • Mac Pro 2019 года и всех более новых моделей.

Что касается планшетов, iPadOS 26 смогут установить владельцы:

  • iPad Pro на M4;
  • 12,9-дюймового iPad Pro 3-го поколения;
  • 11-дюймового iPad Pro 1-го поколения;
  • iPad Air на M2;
  • iPad Air 3-го поколения;
  • iPad на процессоре A16;
  • iPad 8-го поколения;
  • iPad mini на A17 Pro;
  • iPad mini 5-го поколения и более новых устройств.

Все новые операционные системы Apple, включая iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe, будут распространяться бесплатно. Распространение ожидается в начале осени 2025 года, традиционно вскоре после презентации новых моделей устройств.

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Apple официально объявила список устройств, которые смогут установить новую операционную систему iOS 26. Обновление станет доступно этой осенью и охватит все смартфоны, начиная с iPhone 11 и более новых моделей. Об этом сообщается на сайте компании. Согласно информации с официального сайта Apple, iOS 26 не получат iPhone XS, XS Max и XR, выпущенные в 2018 году. Для этих смартфонов последним крупным обновлением останется iOS 18. Помимо уже выпущенных моделей, iOS 26 будет предустановлена на будущие смартфоны iPhone 17, релиз которых запланирован на осень 2025 года. Таким образом, все новые покупатели смогут сразу воспользоваться последней версией операционной системы. Apple также назвала устройства, которые получат новую версию операционной системы для Mac — macOS Tahoe. Обновление будет доступно для: Что касается планшетов, iPadOS 26 смогут установить владельцы: Все новые операционные системы Apple, включая iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe, будут распространяться бесплатно. Распространение ожидается в начале осени 2025 года, традиционно вскоре после презентации новых моделей устройств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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