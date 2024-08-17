Назван напиток, помогающий похудеть в животе на килограммы

Times of India: напиток из чиа и лимона поможет похудеть

18 августа 2024 в 06:53 Размер текста - 17 +

Вода с семенами чиа и лимоном поможет снизить вес Фото: Александр Елизаров © URA.RU Замоченные семена чиа в сочетании с лимонной водой способствует снижению веса. Этот напиток, который эффективно способствует похудению, рекомендуется принимать натощак, рассказали в индийских СМИ. «Рецепт напитка прост — одна столовая ложка семян чиа, стакан теплой воды и столовая ложка свежего лимонного сока. Именно он может стать вашим секретным ингредиентом для таяния жира на животе», — сообщила газета The Times of India. После замачивания семена чиа расширяются и приобретают гелевую консистенцию. Поэтому напиток получил название «воды из головастиков». Употребление такой настоянной воды может держать желудок сытым до следующего приема пищи, что также поможет избежать переедания. Ранее URA.RU рассказало, что для эффективного похудения можно использовать в рационе кабачки. Они низкокалорийные, при этом обогащены витаминами и минералами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замоченные семена чиа в сочетании с лимонной водой способствует снижению веса. Этот напиток, который эффективно способствует похудению, рекомендуется принимать натощак, рассказали в индийских СМИ. «Рецепт напитка прост — одна столовая ложка семян чиа, стакан теплой воды и столовая ложка свежего лимонного сока. Именно он может стать вашим секретным ингредиентом для таяния жира на животе», — сообщила газета The Times of India. После замачивания семена чиа расширяются и приобретают гелевую консистенцию. Поэтому напиток получил название «воды из головастиков». Употребление такой настоянной воды может держать желудок сытым до следующего приема пищи, что также поможет избежать переедания. Ранее URA.RU рассказало, что для эффективного похудения можно использовать в рационе кабачки. Они низкокалорийные, при этом обогащены витаминами и минералами.