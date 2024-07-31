Назван продукт, который избавит от жира на животе

Диетолог Гинзбург посоветовал употреблять кабачки для эффективного похудения
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, кабачки, кабачок, цукини
Кабачки отлично подходят для рациона худеющего Фото:

Для эффективного похудения можно использовать в рационе кабачки. Они низкокалорийные, при этом обогащены витаминами и минералами. По мнению диетолога Михаила Гинзбурга, этот овощ отлично подходит для диетического питания.

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«Несомненное преимущество кабачков — их „фантастически низкая“ калорийность. Овощ дает долговременное ощущение сытости. Эту способность кабачкам обеспечивают пищевые волокна», — отмечает Гинзбург, пишет Kubnews.ru.

Кабачки имеют всего около 16 калорий на 100 граммов, что позволяет их употреблять в значительных количествах без опасений по поводу набора веса. Из-за высокого содержания клетчатки появляется продолжительное ощущение сытости, что помогает избежать переедания, а значит жир на животе не грозит.

Кабачки стабилизуют резкие колебания уровня сахара в крови и снижают уровень холестерина. Лучше всего их запекать или делать суп-пюре, уточняет специалист.

Ранее URA.RU сообщало о десяти лучших продуктах для похудения. В частности это фрукты и овощи с низким гликемическим индексом.

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Для эффективного похудения можно использовать в рационе кабачки. Они низкокалорийные, при этом обогащены витаминами и минералами. По мнению диетолога Михаила Гинзбурга, этот овощ отлично подходит для диетического питания. «Несомненное преимущество кабачков — их „фантастически низкая“ калорийность. Овощ дает долговременное ощущение сытости. Эту способность кабачкам обеспечивают пищевые волокна», — отмечает Гинзбург, пишет Kubnews.ru. Кабачки имеют всего около 16 калорий на 100 граммов, что позволяет их употреблять в значительных количествах без опасений по поводу набора веса. Из-за высокого содержания клетчатки появляется продолжительное ощущение сытости, что помогает избежать переедания, а значит жир на животе не грозит. Кабачки стабилизуют резкие колебания уровня сахара в крови и снижают уровень холестерина. Лучше всего их запекать или делать суп-пюре, уточняет специалист. Ранее URA.RU сообщало о десяти лучших продуктах для похудения. В частности это фрукты и овощи с низким гликемическим индексом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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