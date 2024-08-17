17 августа 2024

Екатеринбург оживает после шумного дня города: 20 атмосферных фото

В Екатеринбурге отметили 301-летие города
© Служба новостей «URA.RU»
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Город постепенно просыпается после масштабных гуляний
Город постепенно просыпается после масштабных гуляний Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург отмечает 301 год

В Екатеринбурге прошли шумные гуляния в честь Дня города. Сотням тысяч людей 301-летие запомнилось поздравлением Григория Лепса, новой Мисс Екатеринбург, выступлением группы Dabro, певицы Ольги Серябкиной, рэпера Slava Marlow, а также коротким дорогим салютом, давками в общественном транспорте и безумными ценами на такси. Как же оживает после такого столица Урала — в подборке URA.RU.

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В Екатеринбурге прошли шумные гуляния в честь Дня города. Сотням тысяч людей 301-летие запомнилось поздравлением Григория Лепса, новой Мисс Екатеринбург, выступлением группы Dabro, певицы Ольги Серябкиной, рэпера Slava Marlow, а также коротким дорогим салютом, давками в общественном транспорте и безумными ценами на такси. Как же оживает после такого столица Урала — в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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