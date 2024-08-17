Екатеринбург оживает после шумного дня города: 20 атмосферных фото

Город постепенно просыпается после масштабных гуляний
новость из сюжетаЕкатеринбург отмечает 301 год
В Екатеринбурге прошли шумные гуляния в честь Дня города. Сотням тысяч людей 301-летие запомнилось поздравлением Григория Лепса, новой Мисс Екатеринбург, выступлением группы Dabro, певицы Ольги Серябкиной, рэпера Slava Marlow, а также коротким дорогим салютом, давками в общественном транспорте и безумными ценами на такси. Как же оживает после такого столица Урала — в подборке URA.RU.
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