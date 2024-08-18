Mash: пенсионера, пропавшего после издевательств ВСУ под Курском, нашли живым

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Пенсионера, пропавшего после издевательств ВСУ под Курском, нашли живым в деревне Гоголевка
Пенсионера, пропавшего после издевательств ВСУ под Курском, нашли живым в деревне Гоголевка Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пропавший 74-летний Александр Григорьев, над которым издевались ВСУшники в Курской области, был найден живым. По информации, предоставленной внучкой пенсионера, местные жители видели его возле своего дома в деревне Гоголевка и в окрестностях. Он чувствует себя хорошо, но связаться с ним напрямую пока не удалось из-за отсутствия у него телефона.

«Соседи уже видели Александра [Григорьева] возле дома в деревне Гоголевка и в окрестностях. Он в порядке, чувствует себя хорошо. Сама девушка с ним пока не связывалась, так как у пенсионера нет телефона», — сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на слова внучки пенсионера.

Исчезновение пенсионера последовало после публикации видео, на котором, как утверждается, мужчина стал жертвой издевательств со стороны украинских военнослужащих. Инцидент произошел 11 августа в селе Заолешенка, когда Григорьев якобы пытался найти российских военных и столкнулся с двумя людьми в форме, напоминающей нацистскую. 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Мужчину опознала его дочь, Светлана Петренко. Она надеется встретиться с ним. 

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Пропавший 74-летний Александр Григорьев, над которым издевались ВСУшники в Курской области, был найден живым. По информации, предоставленной внучкой пенсионера, местные жители видели его возле своего дома в деревне Гоголевка и в окрестностях. Он чувствует себя хорошо, но связаться с ним напрямую пока не удалось из-за отсутствия у него телефона. «Соседи уже видели Александра [Григорьева] возле дома в деревне Гоголевка и в окрестностях. Он в порядке, чувствует себя хорошо. Сама девушка с ним пока не связывалась, так как у пенсионера нет телефона», — сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на слова внучки пенсионера. Исчезновение пенсионера последовало после публикации видео, на котором, как утверждается, мужчина стал жертвой издевательств со стороны украинских военнослужащих. Инцидент произошел 11 августа в селе Заолешенка, когда Григорьев якобы пытался найти российских военных и столкнулся с двумя людьми в форме, напоминающей нацистскую.  Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Мужчину опознала его дочь, Светлана Петренко. Она надеется встретиться с ним. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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