Заведено дело против солдат ВСУ, издевавшихся над стариком в Курской области

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник,  stock
Против солдат ВСУ в Курской области заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, заявили военные следственные органы Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Против солдат ВСУ в Курской области заведено уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и об убийстве пожилого мужчины. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма и безвестного исчезновения жителя Курской области», — заявили в официальном telegram-канале военных следственных органов СК. Это произошло после публикации военкором Александром Коцом видео, на котором запечатлены солдаты ВСУ с элементами формы немецких военнослужащих времен Второй мировой войны. Украинские военные имитировали немецкую речь и пренебрежительно высказывались в адрес пожилого мужчины, проходившего мимо. Опрошенные родственники рассказали, что он пропал 6 августа.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над российским пенсионером в Курской области. Сообщалось, что личность одного из военнослужащих ВСУ была установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области.

Утром 6 августа ВСУ напали на Курскую область. В атаке участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Бои идут до сих пор.

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Против солдат ВСУ в Курской области заведено уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и об убийстве пожилого мужчины. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма и безвестного исчезновения жителя Курской области», — заявили в официальном telegram-канале военных следственных органов СК. Это произошло после публикации военкором Александром Коцом видео, на котором запечатлены солдаты ВСУ с элементами формы немецких военнослужащих времен Второй мировой войны. Украинские военные имитировали немецкую речь и пренебрежительно высказывались в адрес пожилого мужчины, проходившего мимо. Опрошенные родственники рассказали, что он пропал 6 августа. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над российским пенсионером в Курской области. Сообщалось, что личность одного из военнослужащих ВСУ была установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области. Утром 6 августа ВСУ напали на Курскую область. В атаке участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Бои идут до сих пор.
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