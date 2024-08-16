Заведено дело против солдат ВСУ, издевавшихся над стариком в Курской области

16 августа 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Против солдат ВСУ в Курской области заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, заявили военные следственные органы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Против солдат ВСУ в Курской области заведено уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и об убийстве пожилого мужчины. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма и безвестного исчезновения жителя Курской области», — заявили в официальном telegram -канале военных следственных органов СК. Это произошло после публикации военкором Александром Коцом видео, на котором запечатлены солдаты ВСУ с элементами формы немецких военнослужащих времен Второй мировой войны. Украинские военные имитировали немецкую речь и пренебрежительно высказывались в адрес пожилого мужчины, проходившего мимо. Опрошенные родственники рассказали, что он пропал 6 августа. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над российским пенсионером в Курской области. Сообщалось, что личность одного из военнослужащих ВСУ была установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области. Утром 6 августа ВСУ напали на Курскую область. В атаке участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Бои идут до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против солдат ВСУ в Курской области заведено уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и об убийстве пожилого мужчины. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма и безвестного исчезновения жителя Курской области», — заявили в официальном telegram-канале военных следственных органов СК. Это произошло после публикации военкором Александром Коцом видео, на котором запечатлены солдаты ВСУ с элементами формы немецких военнослужащих времен Второй мировой войны. Украинские военные имитировали немецкую речь и пренебрежительно высказывались в адрес пожилого мужчины, проходившего мимо. Опрошенные родственники рассказали, что он пропал 6 августа. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над российским пенсионером в Курской области. Сообщалось, что личность одного из военнослужащих ВСУ была установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области. Утром 6 августа ВСУ напали на Курскую область. В атаке участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Бои идут до сих пор.