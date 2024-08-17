Дочь подвергшегося издевкам ВСУ жителя Курской области надеется на встречу с ним

18 августа 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Дочь пенсионера смогла опознать его по видео в Интернете Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Дочь пенсионера из Курской области, над которым издевались на камеру боевики ВСУ, Светлана Петренко опознала отца по видео. Она наткнулась на кадры в Интернете и рассказала, что надеется встретиться с ним. «Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, над которым издевался военнослужащий ВСУ, узнала своего отца на новом появившемся в Сети видео… Женщина добавила, что очень рада, что ее отец живой. По крайней мере теперь у нее появилась хоть какая-то надежда, что она еще сможет с ним воссоединиться», — передают «Известия» слова Петренко. Ранее в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ издеваются над жителем Курской области. Боевики предстают на нем в образе немецких фашистов, употребляя в своей речи немецкие слова и уничижительно обращаясь с мирным жителем. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку боевиков ВСУ, совершивших издевательство на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь пенсионера из Курской области, над которым издевались на камеру боевики ВСУ, Светлана Петренко опознала отца по видео. Она наткнулась на кадры в Интернете и рассказала, что надеется встретиться с ним. «Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, над которым издевался военнослужащий ВСУ, узнала своего отца на новом появившемся в Сети видео… Женщина добавила, что очень рада, что ее отец живой. По крайней мере теперь у нее появилась хоть какая-то надежда, что она еще сможет с ним воссоединиться», — передают «Известия» слова Петренко. Ранее в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ издеваются над жителем Курской области. Боевики предстают на нем в образе немецких фашистов, употребляя в своей речи немецкие слова и уничижительно обращаясь с мирным жителем. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку боевиков ВСУ, совершивших издевательство на видео.