17 августа 2024

Дочь подвергшегося издевкам ВСУ жителя Курской области надеется на встречу с ним

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Дочь пенсионера смогла опознать его по видео в Интернете Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Дочь пенсионера из Курской области, над которым издевались на камеру боевики ВСУ, Светлана Петренко опознала отца по видео. Она наткнулась на кадры в Интернете и рассказала, что надеется встретиться с ним.

«Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, над которым издевался военнослужащий ВСУ, узнала своего отца на новом появившемся в Сети видео… Женщина добавила, что очень рада, что ее отец живой. По крайней мере теперь у нее появилась хоть какая-то надежда, что она еще сможет с ним воссоединиться», — передают «Известия» слова Петренко.

Ранее в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ издеваются над жителем Курской области. Боевики предстают на нем в образе немецких фашистов, употребляя в своей речи немецкие слова и уничижительно обращаясь с мирным жителем. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку боевиков ВСУ, совершивших издевательство на видео.

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Дочь пенсионера из Курской области, над которым издевались на камеру боевики ВСУ, Светлана Петренко опознала отца по видео. Она наткнулась на кадры в Интернете и рассказала, что надеется встретиться с ним. «Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, над которым издевался военнослужащий ВСУ, узнала своего отца на новом появившемся в Сети видео… Женщина добавила, что очень рада, что ее отец живой. По крайней мере теперь у нее появилась хоть какая-то надежда, что она еще сможет с ним воссоединиться», — передают «Известия» слова Петренко. Ранее в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ издеваются над жителем Курской области. Боевики предстают на нем в образе немецких фашистов, употребляя в своей речи немецкие слова и уничижительно обращаясь с мирным жителем. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку боевиков ВСУ, совершивших издевательство на видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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