Алаудинов сообщил, что «Ахмат» остановил ВСУ на курском направлении

18 августа 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Командир ВС РФ Апти Алаудинов сообщил о потерях в силах ВСУ на Курском направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Подразделения ВСУ понесли большие потери на курском направлении. Об этом сообщил командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов. «Противник, который заскочил на те участки, где находятся наши подразделения, уничтожен», — написали в ТАСС со ссылкой на слова Алаудинова. Он добавил, что боевые действия по уничтожению подразделений ВСУ продолжаются. Ранее Алаудинов заявлял, что подразделение «Ахмат» совместно с бойцами второй бригады спецназа и Силами специальных операций РФ уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ в Курской области за последние сутки. По словам командующего, также было ликвидировано более 50 украинских бойцов, что подтверждается видеоотчетом. Алаудинов также подчеркнул, дроны спецназа «Ахмат» из группы «Аида» уничтожили западную военную технику в районе Суджи. Иностранная техника была поражена незамедлительно, опубликовлено видео с момента удара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подразделения ВСУ понесли большие потери на курском направлении. Об этом сообщил командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов. «Противник, который заскочил на те участки, где находятся наши подразделения, уничтожен», — написали в ТАСС со ссылкой на слова Алаудинова. Он добавил, что боевые действия по уничтожению подразделений ВСУ продолжаются. Ранее Алаудинов заявлял, что подразделение «Ахмат» совместно с бойцами второй бригады спецназа и Силами специальных операций РФ уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ в Курской области за последние сутки. По словам командующего, также было ликвидировано более 50 украинских бойцов, что подтверждается видеоотчетом. Алаудинов также подчеркнул, дроны спецназа «Ахмат» из группы «Аида» уничтожили западную военную технику в районе Суджи. Иностранная техника была поражена незамедлительно, опубликовлено видео с момента удара.