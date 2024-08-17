Алаудинов показал кадры уничтожения иностранной техники ВСУ под Суджей

18 августа 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

Западная военная техника была поражена дронами группы «Аида» спецназа «Ахмат». Об этом рассказал командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов и опубликовал видео. «Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов и приложил кадры работы российских бойцов. На видео запечатлены моменты поражения западной техники барражирующими боеприпасами. Ранее Алаудинов рассказал о круглосуточных атаках ВСУ под Курском. По его словам, все задачи заканчиваются поражением и уничтожением украинской техники.