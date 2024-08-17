17 августа 2024

Алаудинов показал кадры уничтожения иностранной техники ВСУ под Суджей

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Иностранная техника была поражена дронами Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Западная военная техника была поражена дронами группы «Аида» спецназа «Ахмат». Об этом рассказал командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов и опубликовал видео.

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«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов и приложил кадры работы российских бойцов. На видео запечатлены моменты поражения западной техники барражирующими боеприпасами.

Ранее Алаудинов рассказал о круглосуточных атаках ВСУ под Курском. По его словам, все задачи заканчиваются поражением и уничтожением украинской техники.

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Западная военная техника была поражена дронами группы «Аида» спецназа «Ахмат». Об этом рассказал командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов и опубликовал видео. «Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов и приложил кадры работы российских бойцов. На видео запечатлены моменты поражения западной техники барражирующими боеприпасами. Ранее Алаудинов рассказал о круглосуточных атаках ВСУ под Курском. По его словам, все задачи заканчиваются поражением и уничтожением украинской техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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