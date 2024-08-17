17 августа 2024

Алаудинов раскрыл потери ВСУ под Курском за последние сутки

Алаудинов: бойцы России уничтожили 11 единиц техники ВСУ под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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Апти Алаудинов заявил о ликвидации более 50 бойцов ВСУ за сутки
Апти Алаудинов заявил о ликвидации более 50 бойцов ВСУ за сутки Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Подразделение «Ахмат» вместе с бойцами второй бригады спецназовцев и Силами специальных операций РФ ликвидировали за прошедшие сутки 11 единиц техники и два миномета ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир чеченского спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

«За прошедшие сутки бойцами спецназа „Ахмат“ совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО в общей сложности уничтожено на нашем участке: два танка, ББМ [боевых бронированных машины] четыре, один Stryker, два миномета, три пикапа и один ИМР [инженерная машина разграждения]», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале. 

Он уточнил, что более 50 бойцов Украины было ликвидировано на их направлении. По его словам, это число они зафиксировали и могут доказать видеоотчетом. 

Ранее URA.RU писало о публикации кадров уничтожения иностранной техники ВСУ под Суджей. Вся актуальная информация о попытке вторжения — в сюжете агентства.

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Подразделение «Ахмат» вместе с бойцами второй бригады спецназовцев и Силами специальных операций РФ ликвидировали за прошедшие сутки 11 единиц техники и два миномета ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир чеченского спецназа генерал-майор Апти Алаудинов. «За прошедшие сутки бойцами спецназа „Ахмат“ совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО в общей сложности уничтожено на нашем участке: два танка, ББМ [боевых бронированных машины] четыре, один Stryker, два миномета, три пикапа и один ИМР [инженерная машина разграждения]», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале.  Он уточнил, что более 50 бойцов Украины было ликвидировано на их направлении. По его словам, это число они зафиксировали и могут доказать видеоотчетом.  Ранее URA.RU писало о публикации кадров уничтожения иностранной техники ВСУ под Суджей. Вся актуальная информация о попытке вторжения — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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