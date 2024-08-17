Алаудинов раскрыл потери ВСУ под Курском за последние сутки

Подразделение «Ахмат» вместе с бойцами второй бригады спецназовцев и Силами специальных операций РФ ликвидировали за прошедшие сутки 11 единиц техники и два миномета ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир чеченского спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.
«За прошедшие сутки бойцами спецназа „Ахмат“ совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО в общей сложности уничтожено на нашем участке: два танка, ББМ [боевых бронированных машины] четыре, один Stryker, два миномета, три пикапа и один ИМР [инженерная машина разграждения]», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале.
Он уточнил, что более 50 бойцов Украины было ликвидировано на их направлении. По его словам, это число они зафиксировали и могут доказать видеоотчетом.
Ранее URA.RU писало о публикации кадров уничтожения иностранной техники ВСУ под Суджей. Вся актуальная информация о попытке вторжения — в сюжете агентства.
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