Политолог Аббасов: Путин и Алиев обсудят и Ближний Восток, и Армению

18 августа 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым 19 августа в Баку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 19 августа в рамках госвизита проведет переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Предстоящую встречу глав государств можно считать деловым саммитом, который имеет большое значение на фоне напряженной ситуации в регионе, пояснил URA.RU политолог, пресс-секретарь президента страны в 1993—1994 годах Тофик Аббасов. «Эту встречу президентов России и Азербайджана можно считать деловым саммитом, поскольку мы видим, насколько напряженная ситуация и в Кавказском регионе, и вокруг него. Запад делает все, чтобы отсечь Кавказ от России, поэтому события, которые происходят южнее, не могут оставаться без внимания. Консультации между Баку и Москвой по этим проблемам не только возможны, а обязательны. Россия и Азербайджан находятся на одной волне и не желают жесткой эскалации, которая возможна между нашим соседом Ираном и Израилем после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране», — отметил Аббасов. По словам эксперта, контакты Владимира Путина и Ильхама Алиева важны потому, что Россия является ближайшим партнером Ирана, а Азербайджан имеет уровень стратегического партнерства с Израилем. «Баку не скрывает, что получает из Израиля и вооружение, и различную технику новейшего поколения, и в этом смысле мы с Россией как бы мы оказались по разные стороны баррикад. Но в то же время Азербайджан и Россия — соседи и партнеры (еще в 2022 году у нас была заключена декларация о союзничестве). Между нашими странами высокий уровень доверия, поэтому можно быть уверенными, что ни Москва, ни Баку за спиной друг у друга не допустят ничего, что могло бы нанести удар или вред нашим двусторонним отношениям», — убежден Тофик Аббасов. Одной из ключевых тем переговоров станет и урегулирование азербайджано-армянского конфликта. Армянская сторона, по словам Аббасова, «увлеклась западным направлением». «Там ширятся русофобские настроения. В этом заинтересованы западные круги, которые хотят вывести Армению из зоны влияния России и навязать ей какие-то свои идеи — членство в НАТО, безвизовый режим с ЕС и прочее. Армению активно снабжают новыми видами вооружений. Естественно, ни Баку, ни Москва не могут спокойно смотреть на это — если на повестке стоит вопрос заключения мирного договора, почему Армения так интенсивно должна вооружаться», — отметил Аббасов. Переговоры президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым пройдут в Баку 19 августа. Путин прибудет в Азербайджан с государственным визитом впервые после выборов в марте 2024 года. В этом году это будет уже третья встреча двух президентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин 19 августа в рамках госвизита проведет переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Предстоящую встречу глав государств можно считать деловым саммитом, который имеет большое значение на фоне напряженной ситуации в регионе, пояснил URA.RU политолог, пресс-секретарь президента страны в 1993—1994 годах Тофик Аббасов. «Эту встречу президентов России и Азербайджана можно считать деловым саммитом, поскольку мы видим, насколько напряженная ситуация и в Кавказском регионе, и вокруг него. Запад делает все, чтобы отсечь Кавказ от России, поэтому события, которые происходят южнее, не могут оставаться без внимания. Консультации между Баку и Москвой по этим проблемам не только возможны, а обязательны. Россия и Азербайджан находятся на одной волне и не желают жесткой эскалации, которая возможна между нашим соседом Ираном и Израилем после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране», — отметил Аббасов. По словам эксперта, контакты Владимира Путина и Ильхама Алиева важны потому, что Россия является ближайшим партнером Ирана, а Азербайджан имеет уровень стратегического партнерства с Израилем. «Баку не скрывает, что получает из Израиля и вооружение, и различную технику новейшего поколения, и в этом смысле мы с Россией как бы мы оказались по разные стороны баррикад. Но в то же время Азербайджан и Россия — соседи и партнеры (еще в 2022 году у нас была заключена декларация о союзничестве). Между нашими странами высокий уровень доверия, поэтому можно быть уверенными, что ни Москва, ни Баку за спиной друг у друга не допустят ничего, что могло бы нанести удар или вред нашим двусторонним отношениям», — убежден Тофик Аббасов. Одной из ключевых тем переговоров станет и урегулирование азербайджано-армянского конфликта. Армянская сторона, по словам Аббасова, «увлеклась западным направлением». «Там ширятся русофобские настроения. В этом заинтересованы западные круги, которые хотят вывести Армению из зоны влияния России и навязать ей какие-то свои идеи — членство в НАТО, безвизовый режим с ЕС и прочее. Армению активно снабжают новыми видами вооружений. Естественно, ни Баку, ни Москва не могут спокойно смотреть на это — если на повестке стоит вопрос заключения мирного договора, почему Армения так интенсивно должна вооружаться», — отметил Аббасов. Переговоры президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым пройдут в Баку 19 августа. Путин прибудет в Азербайджан с государственным визитом впервые после выборов в марте 2024 года. В этом году это будет уже третья встреча двух президентов.