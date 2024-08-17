В Сургуте мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

Предварительно, сургутянин находился "под воздействием каких-то веществ"
Сургутянин выпал с балкона многоэтажки по улице Тюменский тракт, 4. Он скончался на месте, сообщили очевидцы.
«Их было двое. Предварительно находились под воздействием неких веществ. Погибший сперва выбил окно на лестничной площадке, потом выпал с балкона. Второй там в неадекватном состоянии был. Его забрали полицейские», — рассказали местные жители «К-Информ».
URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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