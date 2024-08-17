17 августа 2024
16 августа 2024

В Сургуте мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, сургутянин находился "под воздействием каких-то веществ"
Предварительно, сургутянин находился "под воздействием каких-то веществ" Фото:

Сургутянин выпал с балкона многоэтажки по улице Тюменский тракт, 4. Он скончался на месте, сообщили очевидцы.

«Их было двое. Предварительно находились под воздействием неких веществ. Погибший сперва выбил окно на лестничной площадке, потом выпал с балкона. Второй там в неадекватном состоянии был. Его забрали полицейские», — рассказали местные жители «К-Информ».

URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Сургутянин выпал с балкона многоэтажки по улице Тюменский тракт, 4. Он скончался на месте, сообщили очевидцы. «Их было двое. Предварительно находились под воздействием неких веществ. Погибший сперва выбил окно на лестничной площадке, потом выпал с балкона. Второй там в неадекватном состоянии был. Его забрали полицейские», — рассказали местные жители «К-Информ». URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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