Татьяна Волосожар обратилась к пермскому фигуристу Транькову в годовщину свадьбы

Татьяна Волосожар поблагодарила Максима Транькова за девять лет брака
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к своему мужу, пермскому фигуристу Максиму Транькову в девятую годовщину свадьбы и поблагодарила его за годы совместной жизни. Об этом она написала в своих соцсетях.
«Девять лет! Я поняла за эти годы, что наше „да“ было самым правильным решением в моей жизни. Ты — мое счастье и моя душа», — написала Волосожар в своем telegram-канале.
Сообщалось, что в 2020 году Траньков и Волосожар срочно улетели из США после объявления карантина, введенного из-за коронавируса. Отправиться в Москву им удалось лишь со второй попытки.
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