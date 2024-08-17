17 августа 2024
16 августа 2024

Татьяна Волосожар обратилась к пермскому фигуристу Транькову в годовщину свадьбы

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Фигурное катание. показательные выступления г. Екатеринбург, волосожар татьяна, траньков максим
Татьяна Волосожар поблагодарила Максима Транькова за девять лет брака Фото:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к своему мужу, пермскому фигуристу Максиму Транькову в девятую годовщину свадьбы и поблагодарила его за годы совместной жизни. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Девять лет! Я поняла за эти годы, что наше „да“ было самым правильным решением в моей жизни. Ты — мое счастье и моя душа», — написала Волосожар в своем telegram-канале.

Сообщалось, что в 2020 году Траньков и Волосожар срочно улетели из США после объявления карантина, введенного из-за коронавируса. Отправиться в Москву им удалось лишь со второй попытки.

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к своему мужу, пермскому фигуристу Максиму Транькову в девятую годовщину свадьбы и поблагодарила его за годы совместной жизни. Об этом она написала в своих соцсетях. «Девять лет! Я поняла за эти годы, что наше „да“ было самым правильным решением в моей жизни. Ты — мое счастье и моя душа», — написала Волосожар в своем telegram-канале. Сообщалось, что в 2020 году Траньков и Волосожар срочно улетели из США после объявления карантина, введенного из-за коронавируса. Отправиться в Москву им удалось лишь со второй попытки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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