Татьяна Волосожар обратилась к пермскому фигуристу Транькову в годовщину свадьбы

18 августа 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Татьяна Волосожар поблагодарила Максима Транькова за девять лет брака Фото: Алексей Колчин © URA.RU Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к своему мужу, пермскому фигуристу Максиму Транькову в девятую годовщину свадьбы и поблагодарила его за годы совместной жизни. Об этом она написала в своих соцсетях. «Девять лет! Я поняла за эти годы, что наше „да“ было самым правильным решением в моей жизни. Ты — мое счастье и моя душа», — написала Волосожар в своем telegram-канале. Сообщалось, что в 2020 году Траньков и Волосожар срочно улетели из США после объявления карантина, введенного из-за коронавируса. Отправиться в Москву им удалось лишь со второй попытки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к своему мужу, пермскому фигуристу Максиму Транькову в девятую годовщину свадьбы и поблагодарила его за годы совместной жизни. Об этом она написала в своих соцсетях. «Девять лет! Я поняла за эти годы, что наше „да“ было самым правильным решением в моей жизни. Ты — мое счастье и моя душа», — написала Волосожар в своем telegram-канале. Сообщалось, что в 2020 году Траньков и Волосожар срочно улетели из США после объявления карантина, введенного из-за коронавируса. Отправиться в Москву им удалось лишь со второй попытки.