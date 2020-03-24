Олимпийский чемпион Траньков с семьей срочно улетел из США из-за коронавируса

Улететь из США в Россию с первой попытки не удалось Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Олимпийский чемпион, фигурист, уроженец Перми Максим Траньков со своей семьей срочно улетел из США после объявления строжайшего карантина. Однако отправиться в Москву удалось лишь со второй попытки. Попасть в самолет пермяк смог только благодаря его маленькой дочери — первыми на борт пропускали семьи с детьми.

На протяжении последнего месяца Траньков со своей семьей проживал в США, где фигурист тренировал детей, пишет «Аргументы и факты. Пермь». Срочно вернуться в Россию семья решила после того, как власти США приняли решение закрыть страну на строжайший карантин и ввести комендантский час в некоторых городах.

Как рассказала в своем Instagram супруга Транькова, фигуристка Татьяна Волосожар, улететь первым рейсом им не удалось из-за «поломки компьютера». «Вроде бы, обещают семьи с детьми отправить ближайшим рейсом. Но предупредили, что мест хватит не всем, поэтому среди пассажиров началась паника», — написала Волосожар. Однако со второй попытки им удалось вылететь в Россию.

«В самолет заходили по 10 человек на расстоянии друг от друга, почти все в масках и перчатках, — рассказал в своем Instagram Траньков. — Летим в карантин, но домой».

По данным портала coronavirus-monitor, известно о 384,5 тысячи зараженных коронавирусом в мире. США находится на третьем месте по количеству случаев заражения инфекцией (более 46 тысяч больных), на втором месте — Италия (около 64 тысяч), на первом — Китай (81,4 тысяч зараженных). Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что темпы распространения болезни будут расти, пишет «Дни.ру».

В России зафиксировано 446 случаев заражения коронавирусом, больные уже начали выздоравливать.