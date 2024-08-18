Bild: ВСУ больше не могут использовать некоторое немецкое оружие

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Украинским военным стало проблематично использовать немецкую военную технику, пишет Bild
Украинским военным стало проблематично использовать немецкую военную технику, пишет Bild Фото:
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ВСУ не могут в полной мере использовать определенные системы вооружения, поставленные Германией, из-за нехватки запчастей. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag, ссылаясь на внутреннее письмо Минобороны ФРГ.

«ВСУ больше не могут использовать немецкие самоходные артиллерийские установки или могут применять их ограниченно», — говорится в материале. Там добавили, что потребности Украины в запчастях для САУ Panzerhaubitze 2000 больше не могут быть удовлетворены, что мешает ВСУ эффективно использовать их. 

В письме также говорится, что новые обязательства по поддержке украинских вооруженных сил не принимаются. Могут пострадать проекты на сумму свыше трех миллиардов евро, особенно в областях противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников. Дополнительные трудности касаются поставок боеприпасов, таких как ракеты PAC 3 и IRIS-T, а также снарядов калибра 155 миллиметров. 

Посол Украины в Германии Алексей Макеев надеется на финансирование Украины от ФРГ в этом году и четкую позицию Бундестага по бюджету на 2025 год. По его мнению, от защиты Украины зависит безопасность Европы.

Между тем, 17 августа газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила о необходимости сократить военную помощь Украине из-за экономии. Германия является вторым после США поставщиком оружия для Киева. Также Берлин может прекратить поддержку Украины из-за слухов о ее причастности к диверсии на «Северном потоке», передает RT.

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ВСУ не могут в полной мере использовать определенные системы вооружения, поставленные Германией, из-за нехватки запчастей. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag, ссылаясь на внутреннее письмо Минобороны ФРГ. «ВСУ больше не могут использовать немецкие самоходные артиллерийские установки или могут применять их ограниченно», — говорится в материале. Там добавили, что потребности Украины в запчастях для САУ Panzerhaubitze 2000 больше не могут быть удовлетворены, что мешает ВСУ эффективно использовать их.  В письме также говорится, что новые обязательства по поддержке украинских вооруженных сил не принимаются. Могут пострадать проекты на сумму свыше трех миллиардов евро, особенно в областях противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников. Дополнительные трудности касаются поставок боеприпасов, таких как ракеты PAC 3 и IRIS-T, а также снарядов калибра 155 миллиметров.  Посол Украины в Германии Алексей Макеев надеется на финансирование Украины от ФРГ в этом году и четкую позицию Бундестага по бюджету на 2025 год. По его мнению, от защиты Украины зависит безопасность Европы. Между тем, 17 августа газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила о необходимости сократить военную помощь Украине из-за экономии. Германия является вторым после США поставщиком оружия для Киева. Также Берлин может прекратить поддержку Украины из-за слухов о ее причастности к диверсии на «Северном потоке», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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