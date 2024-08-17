FAS: Германия сократит поддержку Украины

Германия сокращает военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений. Новые финансовые средства на эти цели не будут выделены в соответствии с текущим планированием бюджета федерального правительства. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
«Германия вынуждена сократить военную помощь Украине», — пишет издание со ссылкой на документ. На данный момент денежные средства больше не выделяются, причиной этому стало уменьшение расходов, которое было принято канцлером и министерством финансов.
Сообщается, что уже утвержденные поставки продолжат осуществляться, однако дополнительные запросы от Министерства обороны Германии не будут одобрены. Это решение было принято по распоряжению канцлера Олафа Шольца. Издание также отмечает, что в ближайшем будущем поддержка Украины может уменьшиться почти вдвое, а к 2027 году сократиться до менее чем одной десятой от текущего объема.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.