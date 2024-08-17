17 августа 2024

В страшной аварии под Челябинском из-за лопнувшей шины погибла 10-летняя девочка. Видео

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Пит-стоп для водителей. Челябинск, большегруз, фура, автотранспорт, дальнобой, дорожный трафик
Личность виновника аварии устанавливается Фото:

Страшная авария 18 августа на 1833 километре автодороги «Москва-Челябинск», в которой погибло четыре человека, могла произойти из-за лопнувшей шины фуры. По обновленным данным, в аварии в Чебаркульском районе погибла 10-летняя девочка.

«Водитель грузовика Scania с полуприцепом, по предварительным данным, при разрыве колеса совершил наезд на отбойник. Он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с тремя транспортными средствами — автомобилями „ВАЗ“, Ford Focus и грузовиком Dongfeng», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

После столкновения грузовой автомобиль Scania съехал в левый кювет и загорелся. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля «ВАЗ» в том числе ребенок, девочка примерно 10 лет, скончались. Водитель Scania и его пассажир с травмами доставлены в больницу.

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Страшная авария 18 августа на 1833 километре автодороги «Москва-Челябинск», в которой погибло четыре человека, могла произойти из-за лопнувшей шины фуры. По обновленным данным, в аварии в Чебаркульском районе погибла 10-летняя девочка. «Водитель грузовика Scania с полуприцепом, по предварительным данным, при разрыве колеса совершил наезд на отбойник. Он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с тремя транспортными средствами — автомобилями „ВАЗ“, Ford Focus и грузовиком Dongfeng», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. После столкновения грузовой автомобиль Scania съехал в левый кювет и загорелся. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля «ВАЗ» в том числе ребенок, девочка примерно 10 лет, скончались. Водитель Scania и его пассажир с травмами доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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