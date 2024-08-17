Личность виновника аварии устанавливается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Страшная авария 18 августа на 1833 километре автодороги «Москва-Челябинск», в которой погибло четыре человека, могла произойти из-за лопнувшей шины фуры. По обновленным данным, в аварии в Чебаркульском районе погибла 10-летняя девочка.

«Водитель грузовика Scania с полуприцепом, по предварительным данным, при разрыве колеса совершил наезд на отбойник. Он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с тремя транспортными средствами — автомобилями „ВАЗ“, Ford Focus и грузовиком Dongfeng», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

После столкновения грузовой автомобиль Scania съехал в левый кювет и загорелся. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля «ВАЗ» в том числе ребенок, девочка примерно 10 лет, скончались. Водитель Scania и его пассажир с травмами доставлены в больницу.