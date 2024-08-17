На челябинском участке трассы М5 недалеко от села Тимирязевское парализовано движение из-за сгоревшей фуры. Читатели URA.RU сообщают о многокилометровой пробке.
«Скорее всего, водитель фуры, ехавший из Москвы, уснул, вылетев в отбойник, и столкнулся с другой фурой, которая ехала по направлению в Москву. Движение из-за ДТП в Чебаркульском районе парализовано в обе стороны», — отмечают URA.RU очевидцы.
По словам водителей, пострадавшая фура практически полностью выгорела. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отмечают, что спасатели ликвидируют возгорание большегруза. Пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!