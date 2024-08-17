На месте ЧП работают экстренные службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На челябинском участке трассы М5 недалеко от села Тимирязевское парализовано движение из-за сгоревшей фуры. Читатели URA.RU сообщают о многокилометровой пробке.

«Скорее всего, водитель фуры, ехавший из Москвы, уснул, вылетев в отбойник, и столкнулся с другой фурой, которая ехала по направлению в Москву. Движение из-за ДТП в Чебаркульском районе парализовано в обе стороны», — отмечают URA.RU очевидцы.

По словам водителей, пострадавшая фура практически полностью выгорела. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отмечают, что спасатели ликвидируют возгорание большегруза. Пострадавших нет.

Грузовик улетел в кювет Фото: читатель URA.RU

Водители жалуются на пробку Фото: читатель URA.RU