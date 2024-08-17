17 августа 2024

На челябинском участке трассы М5 парализовано движение из-за сгоревшей фуры. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, проблесковый маячок, гибдд, дпс, дорога
На месте ЧП работают экстренные службы Фото:

На челябинском участке трассы М5 недалеко от села Тимирязевское парализовано движение из-за сгоревшей фуры. Читатели URA.RU сообщают о многокилометровой пробке.

«Скорее всего, водитель фуры, ехавший из Москвы, уснул, вылетев в отбойник, и столкнулся с другой фурой, которая ехала по направлению в Москву. Движение из-за ДТП в Чебаркульском районе парализовано в обе стороны», — отмечают URA.RU очевидцы.

По словам водителей, пострадавшая фура практически полностью выгорела. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отмечают, что спасатели ликвидируют возгорание большегруза. Пострадавших нет.

Грузовик улетел в кювет
Грузовик улетел в кювет
Фото:
Водители жалуются на пробку
Водители жалуются на пробку
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На челябинском участке трассы М5 недалеко от села Тимирязевское парализовано движение из-за сгоревшей фуры. Читатели URA.RU сообщают о многокилометровой пробке. «Скорее всего, водитель фуры, ехавший из Москвы, уснул, вылетев в отбойник, и столкнулся с другой фурой, которая ехала по направлению в Москву. Движение из-за ДТП в Чебаркульском районе парализовано в обе стороны», — отмечают URA.RU очевидцы. По словам водителей, пострадавшая фура практически полностью выгорела. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отмечают, что спасатели ликвидируют возгорание большегруза. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...