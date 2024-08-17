При ДТП с фурой под Челябинском погибло четыре человека

Личности погибших устанавливаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На челябинском участке трассы М5 недалеко от села Тимирязевское в аварии погибло четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В результате ДТП погибли четыре человека. Это водители транспорта и двое пассажиров ВАЗ», — заявили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По словам очевидцев, пострадавшая фура практически полностью выгорела. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону заявляли, что пострадавших нет.