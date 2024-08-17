При ДТП с фурой под Челябинском погибло четыре человека

Личности погибших устанавливаются
На челябинском участке трассы М5 недалеко от села Тимирязевское в аварии погибло четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«В результате ДТП погибли четыре человека. Это водители транспорта и двое пассажиров ВАЗ», — заявили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По словам очевидцев, пострадавшая фура практически полностью выгорела. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону заявляли, что пострадавших нет.
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