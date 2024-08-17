17 августа 2024

При ДТП с фурой под Челябинском погибло четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Личности погибших устанавливаются Фото:

На челябинском участке трассы М5 недалеко от села Тимирязевское в аварии погибло четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В результате ДТП погибли четыре человека. Это водители транспорта и двое пассажиров ВАЗ», — заявили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По словам очевидцев, пострадавшая фура практически полностью выгорела. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону заявляли, что пострадавших нет.

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На челябинском участке трассы М5 недалеко от села Тимирязевское в аварии погибло четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В результате ДТП погибли четыре человека. Это водители транспорта и двое пассажиров ВАЗ», — заявили в пресс-службе ведомства. В настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По словам очевидцев, пострадавшая фура практически полностью выгорела. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону заявляли, что пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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