17 августа 2024
16 августа 2024

Жители Ноябрьска пожаловались на огромную свалку мусора в лесу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябряне просят администрацию города вычислить людей, устроивших свалку в лесу Фото:

Ноябряне жалуются на завалы мусора в лесу за спортивной школой «Авангард». Они считают, что кто-то специально отвозит туда мусор из дома и просят администрацию города провести расследование.

«Вы отбираете у лесных жителей их естественные зоны питания, сокращая, отравляя мусором всю экологическую цепочку! А те люди, кто специально везет мусор в лес, вам запретили пользоваться баками? Администрация города Ноябрьск, пожалуйста, проведите расследование, хоть пару тройку этих бессовестных нужно найти и наказать… Эти кучи мусора за Авангардом, по содержимому можно вычислить хозяев», — написал недовольный житель в telegram-канале NSK.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл в Ноябрьск. Он дал старт «Честному маршруту», построив свой путь, исходя из сообщений и комментариев ямальцев в социальных сетях.

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Ноябряне жалуются на завалы мусора в лесу за спортивной школой «Авангард». Они считают, что кто-то специально отвозит туда мусор из дома и просят администрацию города провести расследование. «Вы отбираете у лесных жителей их естественные зоны питания, сокращая, отравляя мусором всю экологическую цепочку! А те люди, кто специально везет мусор в лес, вам запретили пользоваться баками? Администрация города Ноябрьск, пожалуйста, проведите расследование, хоть пару тройку этих бессовестных нужно найти и наказать… Эти кучи мусора за Авангардом, по содержимому можно вычислить хозяев», — написал недовольный житель в telegram-канале NSK. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл в Ноябрьск. Он дал старт «Честному маршруту», построив свой путь, исходя из сообщений и комментариев ямальцев в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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