Жители Ноябрьска пожаловались на огромную свалку мусора в лесу. Фото

18 августа 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Ноябряне просят администрацию города вычислить людей, устроивших свалку в лесу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ноябряне жалуются на завалы мусора в лесу за спортивной школой «Авангард». Они считают, что кто-то специально отвозит туда мусор из дома и просят администрацию города провести расследование. «Вы отбираете у лесных жителей их естественные зоны питания, сокращая, отравляя мусором всю экологическую цепочку! А те люди, кто специально везет мусор в лес, вам запретили пользоваться баками? Администрация города Ноябрьск, пожалуйста, проведите расследование, хоть пару тройку этих бессовестных нужно найти и наказать… Эти кучи мусора за Авангардом, по содержимому можно вычислить хозяев», — написал недовольный житель в telegram-канале NSK. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл в Ноябрьск. Он дал старт «Честному маршруту», построив свой путь, исходя из сообщений и комментариев ямальцев в социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ноябряне жалуются на завалы мусора в лесу за спортивной школой «Авангард». Они считают, что кто-то специально отвозит туда мусор из дома и просят администрацию города провести расследование. «Вы отбираете у лесных жителей их естественные зоны питания, сокращая, отравляя мусором всю экологическую цепочку! А те люди, кто специально везет мусор в лес, вам запретили пользоваться баками? Администрация города Ноябрьск, пожалуйста, проведите расследование, хоть пару тройку этих бессовестных нужно найти и наказать… Эти кучи мусора за Авангардом, по содержимому можно вычислить хозяев», — написал недовольный житель в telegram-канале NSK. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл в Ноябрьск. Он дал старт «Честному маршруту», построив свой путь, исходя из сообщений и комментариев ямальцев в социальных сетях.